杨军代表：推动企业正常运转

全国人大代表、安徽省宿州市市长 杨 军



在为企服务上“一包到底”。我们在全省率先成立疾控专家服务企业指导组，组建市级工作团队7支80余人，分赴各县区园区实地走访调研企业并提供帮助。 推动企业正常运转

全国人大代表、安徽省宿州市市长 杨 军

宿州市统筹疫情防控和经济社会发展，按下复工复产“快进键”，打通复商复市微循环，推动全市经济社会重振活力、提档升级。

在政策支持上“一帮到底”。我们从加大信贷供给、降低融资成本、缓缴社会保险、减免租金税费、保障物资畅通等方面，全力支持企业保市场、保份额、保订单，帮助中小企业共渡难关、持续发展。

在物资保障上“一供到底”。落实“菜篮子”市长负责制，加强市场调运和投放，农副产品运输“绿色通道”、民生商品等供货渠道保持通畅。

在项目支撑上“一促到底”。积极开展宿州市融入长三角一体化重点项目建设推进年活动，围绕制造业、基础设施、农林水利、社会民生等重点领域，成立谋划推进组5个，目前共梳理储备项目规模超6000亿元。

下一步，我们将进一步完善政策配套，实打实帮助企业解决难题，全力推动企业正常运转、满产达产。

（本报记者 孔德晨整理）