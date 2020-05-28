戴立忠代表：强化应急基础设施建设

强化应急基础设施建设

全国人大代表、圣湘生物科技有限公司董事长 戴立忠

新冠肺炎疫情的发生，是对我国公共卫生体系的一次大考。虽然我国比较快速地控制住了疫情，但是也暴露出我国在核酸检测能力、应急基础设施建设等方面的问题。

因此，我建议一是因地制宜加强实验室核酸检测能力建设，提升突发疫情确诊效率。建议在加大县级综合性医院专业分子实验室建设力度的同时，对医疗基础条件相对薄弱且目前暂不具备新冠病毒核酸检测能力的二级医院和县（市、区）级疾控中心、大型医院发热门诊，配置分子POCT（即时检测）设备，建设简易分子实验室；以三级医院、传染病医院为重点，新建一批生物安全防护更高的分子实验室。

二是强化应急基础设施建设，增强医疗机构应急救治能力。建议加强传染病医院能力建设，在参照现有综合医院人员编制配比的标准上适当提高传染病医院人员编制配比，并在国家经费支持、设备投入、硬件建设、科研课题申报等方面向传染病医院适当倾斜。按照“平战结合、战备应急”原则，在每个地市至少建设一家传染病医院，在人口较多的县（市）指定一家医院作为传染病医院，并根据传染病防控要求适当配置相关资源。

（本报记者 徐佩玉整理）