代表委员热议：疫情下旅游业如何走出困境

疫情给旅游业造成了前所未有的冲击，如今随着疫情的转好，政府如何精准帮扶、行业如何抱团取暖、企业如何开展自救，也成为业界关注的焦点。根据中国旅游研究院发布的《2019年旅游市场基本情况》显示，全年实现旅游总收入6.63万亿元，旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元，占GDP总量的11.05%，可见，推动疫后旅游业复苏，将有助于进一步拉动消费。面对当前疫情给旅游业造成的困境，两会代表委员也纷纷建言献策，加速助力行业振兴。

全国人大代表、《江苏图书馆学报》编辑部常务副主编、紫金文创研究院研究员刘忠斌：

建议对旅游企业实行稳就业精准帮扶

旅行社是旅游活动的组织者，是旅游业的重要支柱，近年来，我国旅行社行业为拉动社会经济发展、扩大就业起到了积极作用。当前旅游服务行业复工复产正有序进行，但整个旅行社行业仍然处于相对停滞的状态。

面对上述情况，全国人大代表、《江苏图书馆学报》编辑部常务副主编、紫金文创研究院研究员刘忠斌撰写了《疫情防控下对旅游企业稳就业实行精准帮扶的建议》议案，建议在疫情防控下对旅游企业稳就业实行精准帮扶。他表示，出境游是我国旅行社的核心业务，利润贡献占比较多。但出境游和入境游何时恢复仍难以确定，且当前大多数旅行社还需负担工资、社保、房租等刚性开支，经济负担较大。

刘忠斌表示，当前旅行社最大的困难是稳就业。特别是大中型旅行社由于员工人数多、负担重，人员开支矛盾日益突出，亟需获得救助。建议考虑分级式的救助办法，即以上一年度税收、就业、产业综合贡献为依据，对税收、就业、产业贡献突出的企业应加大补助力度，制定梯度标准，对旅行社企业发放稳岗补贴，用于员工工资和稳岗费用。

全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军：

对运营资金紧缺的文旅企业给予贷款贴息

近几个月来受疫情影响，旅游景区、主题公园、酒店、餐饮、演艺、博物馆等产业受到了较大冲击。

全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军认为应加大对文旅产业的扶持力度，并撰写了《关于建议国家加大对文旅产业扶持力度的提案》。他表示，文旅产业属于重资产，投资规模大、投资周期长、回报见效慢，为实现稳增长、稳就业、稳预期目标，建议国家加大对文旅产业的扶持力度，进一步为文旅企业减负。

傅军建议，疫情期间出台的系列政策，包括阶段性税收减免、社保费减免、水电气价格优惠等，应适当延期；建议对疫情期间取消演出活动的文艺团队和演出场馆给予停演补贴，对减免景区商户租金的文旅企业给予租金补贴，对运营资金紧缺的文旅企业给予贷款贴息。

傅军提出，针对投资大、尚处于培育期的大型文旅项目（含民营文旅项目），建议在融资、税收、社保、能耗价格等方面给予培育期专项扶持。建议对文旅产业分业态、分产品制定税惠政策，切实帮助文旅企业减负,并为迎接疫情过后文旅产业的反弹提供支持。

全国政协委员、民建上海市委副主委胡可一：

鼓励中资邮轮成为重振邮轮产业的龙头

2020年新冠肺炎疫情对邮轮产业造成巨大冲击，继1月26日中国邮轮市场全面停航后，国际邮轮协会（CLIA）于3月13日宣布旗下所有邮轮全部停运，这在邮轮史上尚属首次。

“面对全球邮轮市场的大变局，中国邮轮业在面临挑战的同时应当抓住机遇，在后疫情时代实现邮轮产业高质量发展。” 全国政协委员、民建上海市委副主委胡可一在《关于后疫情时代推动我国邮轮产业高质量发展的建议》的提案中指出。

胡可一建议，鼓励中资邮轮公司成为重振邮轮产业的龙头，重建游客信心是当前面临的首要难题。完善邮轮卫生专项管理标准和细则，同时使邮轮上的应急预案和挂靠港口城市的应急防疫体系和应急预案完全对应。在可防可控的前提下采用设立邮轮旅游节等推广手段鼓励民众参与邮轮旅游消费，提振全球邮轮界发展信心。并将游客和船员纳入“行前预检－行中监控－行后跟踪”的三级健康状态管理系统。目前我国疫情防控形势持续向好，预计中国邮轮市场将有望率先复苏，因此应重点鼓励并创造条件支持中资邮轮公司率先复航。

全国政协委员、上海市工商联副主席、春秋航空股份有限公司董事长王煜：

疫情过后需要大力提振入境游

据了解，2019年中国公民出境旅游人数达1.55亿人次，较上年同期增长3.3%。入境旅游人数1.45亿人次，比上年同期增长2.9%。国际旅游收入1313亿美元，比上年同期增长3.3%。在入境外国游客中，来自亚洲的占75.9%，欧洲占13.2%。

全国政协委员、上海市工商联副主席、春秋航空股份有限公司董事长王煜在《关于新冠疫情后提振入境游，进一步提高世界旅游主要客源国来华签证便利化的建议》中提到，我国旅游业在疫情中遭受了重创，疫情后需要大力提振入境游。

王煜建议，要明确重点市场。疫情后加大对欧美、东亚等地区主要客源国的开放力度，保证过境免签政策执行的稳定性，进一步扩大适用城市范围，建议延长时间至7天、15天，直至落地签、单方面免签。他还建议，进一步简化签证材料及手续。免去主要客源国游客签证申请中，诸如酒店预订单、行程安排等材料要求；试行缩短签证办理时间至3个工作日、签证费用减半等刺激性举措。