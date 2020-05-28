陆弟敏代表：以芒果特色产业带动精准脱贫

陆弟敏

为了巩固脱贫成果、带动当地芒果产业发展，全国人大代表、广西百色市田东县农业农村局芒果试验站站长陆弟敏在今年两会上建议，加大扶持田东国家芒果种质资源保护项目建设。陆弟敏认为，生态的可持续发展和农业科技的支持，能有效推动当地巩固脱贫成果、实现永久脱贫。陆弟敏在接受北京青年报记者采访时表示，尽管疫情给果农们带来了一定冲击，但他组织力量开展田间技术指导和培训，录制网络技术视频，有效助力了复工复产。

加强对龙须河的生态保护与修复

北青报：今年您带来的建议有哪些？

陆弟敏：首先，我提出了关于百色市龙须河生态保护与修复工程的建议。目前，由于龙须河尚未建立完善生态保护及修复体系，沿河供水工程及县城城区在供水水质保障方面仍存在一些薄弱环节，导致民生饮水安全成果还不够牢固、易反复的情况，加强对龙须河水源生态保护和修复工程建设迫在眉睫。我建议，将龙须河流域生态系统保护和修复工程纳入国家重要生态系统保护和修复重大工程规划，并纳入国家民生饮水安全水源保护修复工程试点，给予政策和资金方面的支持。此外，建议国家提高流域内公益林生态补偿标准。

北青报：龙须河的治理是否关系到芒果种植？

陆弟敏：是的，首先因为芒果产业的用水是非常讲究的，如果水受到污染之后再拿来灌溉，芒果开不了花、结不好果。如果我们把河流治理好了，山清水秀了，水质好了，我们就能利用这些水来灌溉，而且饮水用水也安全。所以我今年提的第二个建议是关于扶持田东国家芒果种质资源，加强种质资源保护和合理利用的一个建议。

以芒果产业带动精准脱贫

北青报：为什么要提出保护芒果种质资源？

陆弟敏：农业种质资源是一个保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源，也是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。如果这些资源我们不保护好，过若干年，我们原有的资源可能就要流失了。

2019年12月，国务院办公厅印发了《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》，里面就提到了种质资源在国家战略中的一些地位。如果我们需要发展一些产业，做大一个产业，必须要有种质资源作为保证。种质资源丰富了，我们的产业才能走得远，做得更强，才能够持续发展，才能带动更多的老百姓脱贫致富。

百色的芒果扶贫产业，目前也是我国首个以特色优势产业成功带动精准脱贫的一个典范。将来，我们建立国家芒果种质资源组之后，通过对这些资源的保护和合理开发利用，将为我们芒果的生产和科研提供一个有力保障。有了这个基础，我们能够培育一些更好的品种、新的品种、优质的品种，来满足市场的需求，从而为老百姓提供很好的物质保障。

开放保护好芒果种质资源

北青报：芒果种质资源的保护目前面临哪些困难？

陆弟敏：目前我们建设种质资源也有困难，包括芒果种质资源本底不清，精准评价不足，基因资源挖掘不充分；资源保护利用缺乏统一规划，无法满足发展需求；芒果种质资源创新利用率低，突破性品种缺乏。

我建议国家加大对田东国家芒果种质资源保护项目建设后续发展给予资金支持。把资源保护好了、开发好了，才能助推我们的扶贫产业持续健康发展。

北青报：芒果果农因疫情受到了哪些影响？

陆弟敏：受疫情影响，今年的农产品出现了短期滞销的现象。为了提振农户信心，我们组织力量开展田间技术指导和培训，促进春耕生产，将疫情防控和春耕生产有机结合起来，做好春耕的各项准备和服务保障工作，以促进果农的复工复产。

文/本报记者 张夕