人大代表马慧娟谈文化扶贫 “二次扫盲”帮助贫困群众触网

马慧娟

马慧娟1980年出生于宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村，2001年搬迁到红寺堡区。虽然只有初中文化，但她从未放弃学习的念头。2008年，在用打工积攒的钱购买了第一部手机后，她白天在田间劳作，晚上坚持用手机写作。6年时间在网络上发布几十万字文章。作为红寺堡镇文化站站长和全国人大代表，今年两会，她提出建议，要将红寺堡区作为脱贫攻坚成果的样板区，同时加强基层文化协管员队伍建设，进行“二次扫盲”，帮助贫困群众触网，提升互联网应用使用技能。

加强基层文化协管员队伍建设

北青报：您今年带来哪些文化扶贫建议？

马慧娟：我有两个建议，一个是将红寺堡区作为脱贫攻坚成果的样板区，另一个是加强基层文化协管员队伍建设。这几年我在调研走访中发现，基层的综合文化服务中心建设得很完备，但是缺少专业人才。综合文化服务中心是基层治理的一个重要窗口，文化协管员可以通过这个窗口宣传政策，给村民做技能培训。具体来说，一名合格的文化协管员应该具有相对较高的学历，其次就是愿意扎根农村。

帮助村民们接触网络

北青报：您在什么背景下提出“二次扫盲”概念？

马慧娟：现在，人们的生活可以说是“掌上生活”时代，购物、缴费等都可以通过线上操作实现。现实中，“二次扫盲”就是要让村民们懂得一些基础技能，比如网上购物、网上缴费、 APP的使用等，让他们的生活融入这个时代。

北青报：红寺堡区的村民目前在手机操作方面有哪些困难？

马慧娟：农村里的大部分人使用手机，更多的是使用通讯和娱乐工具，没有将手机作为学习和应用的工具。比如用手机去缴水费、电费、个人所得税，还有给孩子缴学费，这些操作对很多家长都造成困扰，也没有人去教他们来做这些事情。前面提到的文化协管员，他们就可以起到“老师”的作用，来教授村民们如何使用手机，接触网络，提升互联网应用使用技能。

创办读书社提升村民文化层次

北青报：您成立读书社的初衷是什么？

马慧娟：读书社是2018年成立的，里面大部分成员是留守妇女。大家在一起读书，了解外面的世界，然后重新来定位自己。除了可以读书以外，读书社也是大家交流和释放心理压力的一个场所。

2019年我们有40多个学员，她们的文化层次都不太一样，有高中毕业的、初中毕业的，也有小学毕业的。做读书分享的时候，我们是按照她们的年龄段来的，比如70后更多的是以扫盲为主，90后则更多的是去选择性地去读一些对她们有用的书，比如说营销管理。此外，读书社的学员眼界更加开阔，这让她们更重视对孩子的教育。

文/本报记者 张夕