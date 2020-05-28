代表热议制造业转型升级 用新技术敲开新机遇之门

“推动制造业升级”“发展工业互联网”“推进智能制造”……今年政府工作报告对制造业的种种部署，都透出满满的“技术含量”。两会期间，如何运用新技术从危机中找到发展新机遇，推动制造业转型升级、实现高质量发展，成为代表们热议的话题。

在全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠看来，创新力给了企业“临危不惧”的底气。“格力电器一季度损失了300多亿元销售额，但不用惊慌，发展中会有波动。”她介绍，格力拥有4000余项自主研发的专利技术。“我们的生产线已经用上了很多自主研发的智能装备，未来还将拓展自动化、机器人领域。我们有信心应对疫情的冲击。”

“未来10年，技术将成为工程机械行业洗牌的关键因素。”全国人大代表、广西柳工集团有限公司董事长曾光安认为，随着智能化、工业互联网、大数据和新能源等新技术在行业得到广泛应用，新技术将成为企业的核心竞争力。

“现在智能消费产品很多，但智能工业化产品不多。我们研发的5G远程无人驾驶装载机可以在北京遥控2000公里外的设备进行作业。疫情前还觉得这种需求很遥远，现在发现并不遥远。”曾光安说，今年开年以来，工业机器人、自动化生产线等智能化制造系统助推柳工实现逆势“飘红”，核心产品线均优于行业增长。

全国人大代表、广西玉柴机器股份有限公司工艺技术部新品试制装配工段长许燕妮，是当下很多技术型产业工人的缩影：去年底，企业引入智能化的国六标准发动机生产线，身为工种技能大师的她也随企业一同转型，负责发动机新品的装配验证，为智能化流水线批量生产的产品打造标准。

许燕妮认为，随着智能制造的普及，技术人才已成刚需。必须让更多产业工人的装配技能水平跟得上装备进度，企业应重视培养更多一专多能的工人。

作为我国农业机械行业资深专家，全国人大代表、国机集团科学技术研究院有限公司副总经理赵剡水建议，更大力度支持制造业的产品研发创新，支持企业加快量产拥有自主知识产权的国内先进装备产品。以农机装备领域为例，加大对自动驾驶和智能农机装备补贴力度，提升国内农机智能化水平，为精准农业和智慧农业提供支撑。

在谈到企业技术创新痛点时，全国人大代表、明阳新能源投资控股集团有限公司董事长张传卫表示，目前企业的创新成本较高。“项目的研发需要几年时间，研发成功后又要融资建生产线、进行技术升级改造。再加上不断上涨的人力成本、知识产权保护成本等，利润极度压缩，企业较难维持持续创新的能力……”他建议，通过资金补贴、风险投入、政策扶持等手段，鼓励装备制造创新，激发出装备制造业源源不断的活力。新华社北京5月27日电