冯玉宝代表：建议合理利用公路桥下空间

冯玉宝。

作为江门市交通运输工程质量监督站的一员，全国人大代表冯玉宝一年里有200多天都在江门各个交通建设现场一线。自从2018年当选全国人大代表后，他一直积极倾听基层群众最真实的声音，同时不断加强与政府部门、企业联系，积极参加各类调研、学习，努力提升自己的履职能力。在2020年全国两会，冯玉宝继续关注交通建设方面的话题，还带来了对公路桥下空间合理利用等建议。

先后提出多项交通建设建议

保证桥梁安全通行，事关人民群众生命财产安全。监督交通运输领域的工程质量，是冯玉宝的日常工作。

作为江门市为数不多的路桥建设领域的专家之一，冯玉宝在公路系统工作了28年，足迹遍布侨乡各地，曾经背着器械爬上186米高的江顺大桥主塔，迎着风雨开展质量监督工作。虽然辛苦，但是看到一座座大桥、一条条高速公路安全建成通车，他心里满满都是自豪。

从路桥高级工程师，转身担任全国人大代表，让他更觉重任在肩。“站在人民大会堂里，我就不仅仅是一名工程师，我的身后是基层人民，我要从他们的角度出发进行思考，更好地为侨乡民众发声。”

正因为接触的工程项目多，冯玉宝深切感受到交通建设为地区发展带来的积极变化，对项目的发展建设有更多的认识和体会，更加清楚粤港澳大湾区西翼对于交通建设的迫切需求。自2018年以来，他先后领衔提出了将中开高速纳入国家高速公路网、重视珠江肇高铁规划建设、加快深茂铁路深江段建设等建议。

深茂铁路深江段可研批复、珠江肇高铁开展现场踏勘，项目今年即将开始动工……一个个好消息陆续传来，让冯玉宝更加信心满满。“接下来，我将继续做好设计审批、路政管理等工作，为江门交通建设贡献力量。”

建议加快珠江肇高铁江门至珠三角枢纽机场段建设

今年，冯玉宝一如既往关注交通建设。经过实地调研，他发现随着高速公路、城市快速路等高等级公路的快速建设，桥梁规模不断扩大，桥下空间的土地规模越来越大。而大量闲置的桥下空间被非法占用、无序使用，既存在安全隐患，同时影响市容市貌。

如何合理利用公路桥下空间？在与广东省交通运输厅路政处沟通交流，全方面了解情况之后，他提出了“关于对公路桥下空间合理利用的建议”，建议修订《公路安全保护条例》第22条，希望通过立法明确合理利用的合法性，加快公路桥下空间合理利用步伐。

“这不仅能够实现公路桥下空间的有序、规范、安全使用和管理，改善公路周边治安状况，同时可以通过土地集约开发利用，节约土地资源，实现社会效益最大化。”冯玉宝说。

此外，冯玉宝今年还计划提交《关于加快珠江肇高铁江门至珠三角枢纽机场段项目动工建设的建议》，希望国家铁路集团全力支持珠江肇高铁项目江门至珠三角枢纽机场段建设，2020年内完成可研批复，年底前实现动工建设。