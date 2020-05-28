“委员通道”热议区域协同发展 ‘一带一路’就是‘一带共富’

5月27日，来自青联、侨联等界别的政协委员走上“委员通道”，畅谈“一带一路”取得的成果，同时针对粤港澳大湾区等区域协同发展问题回答了记者的提问，这也是全国政协十三届三次会议最后一场“委员通道”。

“曾经我们通过小商品出口，实现了‘卖全球’的愿望，而今‘一带一路’又让我们实现了‘全球买’的梦想。”在谈及“一带一路”合作时，全国政协委员、中国侨联副主席朱奕龙表示。

据朱奕龙介绍，今年一季度，我国与“一带一路”沿线国家进出口同比增长了3.2%，中欧班列同比增长15%。疫情之下，“一带一路”合作依然十分活跃，成为全球经贸合作的典范。与此同时，我国已在多个城市成立了跨境电商综合试验区。在互联网大潮下，海内外供应商、采购商纷纷加入“一带一路”跨境电商的行业里来，足不出户就可以“买卖全球”。数字经济赋能古老丝路，“一带一路”正在变得更接地气，更通人心，更达民意。

“‘要想富，先修路’，对于沿线国家的民众来说，更深切的感受是，‘一带一路’就是‘一带共富’。” 朱奕龙表示，中国人民愿与世界人民和衷共济、和合共生，这是“一带一路”最真的心，也是构建人类命运共同体最大的义。

此外，来自香港、澳门的政协委员同样对粤港澳大湾区等区域协调发展提出了畅想。

全国政协委员、港区省级政协委员联谊会名誉主席、德勤国际高级顾问陈清霞表示，长期以来，历届港区的政协委员都为内地的经济社会发展积极建言献策，为香港的繁荣稳定做出努力。

陈清霞曾提出多项提案，以推动两地的法律交流和合作，推进国家重大战略的发展。此前，她还为内地企业“走出去”、“一带一路”的建设所涉及的法律问题和解决机制提供法律支持和保障，也深入地去探索建立粤港澳大湾区商业建设方面的创新激励机制。

全国政协委员、澳门特别行政区立法会副主席崔世昌则表示，澳门回归祖国二十年来，经济社会取得飞跃发展，在“一国两制”实践中取得了世界公认的成绩。

“澳门回归后，经济持续增长，民生福利得到明显保障。” 崔世昌表示。在他看来，珠海和澳门加强合作共同开发横琴，也将为澳门的长远发展打开空间，注入新动力。

他指出，澳门的爱国爱澳情怀要保持下去，维护中央对澳门特别行政区的全面管制权，保障澳门特区的高度自治权，运用“一国两制”之利，融入粤港澳大湾区的发展。