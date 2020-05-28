代表委员热议中小微企业纾困：减税降费送来“真金白银”

今年的政府工作报告中提到，“要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。”

受全球疫情冲击，世界经济有所衰退，产业链供应链循环受阻，加上国内消费、投资、出口下滑，中小微企业困难凸显，而减税降费，无疑是放水养鱼，助力中小微企业纾困发展的关键之举。

记者从税务总局了解到，多位代表委员热议中小微企业纾困发展，“减税降费”“精准帮扶”成为其中的高频词，一定程度上也反映了市场主体的期盼。

减税降费：真金白银“硬举措”

“政府跑在了我们前面。”全国人大代表、山东德州扒鸡股份有限公司董事长崔贵海今年就带来了关于扶持中小微企业发展的建议。他建议，建立完善扶持中小微企业发展的扶持机制，进一步出台帮扶中小微企业发展的税收政策。

中小微企业是国民经济和社会发展的生力军，是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量。今年的政府工作报告提出，要尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

政府工作报告提出，加大减税降费力度，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。税务总局有关负责人介绍，这2.5万亿元包括2019年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率等政策在2020年继续实施形成的新增减税降费约5000亿元，以及2020年新出台的减税政策、阶段性减免企业社会保险费政策和减免政府性基金、行政事业收费政策给企业带来的新增减负。

减税降费力度如此之大，无疑给正在“过冬”的企业特别是中小微企业送去了温暖。

全国人大代表、全国五一劳动奖章获得者、商洛市山阳县南宽坪镇供电所员工宁启水告诉记者，“最近几年，国家出台了多项扶持中小微企业的税收优惠政策，尤其是疫情期间，及时、精准的税费支持，让中小微企业在疫情发生的寒冬期感受到了税收春风的温暖。”

据税务总局相关负责人介绍，近年来，国家持续加大减税降费力度，除了实施下调增值税税率、降低社保费率等普惠性减税降费政策措施外，还对中小微企业“量体裁衣”推出更惠政策。比如，对小微企业税收优惠“加码扩围”，将增值税小规模纳税人免税标准由月销售额3万元提高至10万元；放宽小型微利企业认定标准和减半征收企业所得税适用条件，减半征收所得税的年应纳税所得额上限标准由2012年的6万元提高到目前的300万元等。疫情发生以来，为了帮助中小微企业渡过疫情难关，国家继续突出重点帮扶中小微企业的政策导向，阶段性减免小规模纳税人增值税，等等。

精准滴灌：“税银互动”营造更优营商环境

中小微企业融资难、融资贵问题一直是社会各界关注的焦点。两会期间，不少代表委员提议采取措施缓解中小微企业融资难题。这其中，“税银互动”频频被代表委员提到。

“在落实落细一系列针对中小微企业税费优惠政策的基础上，税务部门还通过优化管理服务、助力纾困解难等，积极主动作为，采取有力有效措施，着力为中小微企业成长营造良好的税收环境。”税务总局相关负责人表示。

“‘税银互动’在抗击疫情的关键时期发挥了重要作用，帮助诚信纳税企业行稳致远。”全国人大代表、广东千色花化工有限公司董事长黄达昌建议，进一步加强中小企业信用体系建设，优化部门信息共享，营造更优营商环境。

税务总局相关负责人回应表示，税务部门正在与银保监部门、银行业金融机构持续深入合作，积极发挥“税银互动”作用，通过税银共享纳税信用评价结果，推动破解中小微企业融资难题。今年一季度，税务部门向银行推送了600多万户重点帮扶的企业名单，银行业金融机构发放“税银互动”贷款75万笔，小微企业获得“税银互动”贷款金额1800多亿元，对保居民就业、保基本民生、保市场主体、保产业链供应链稳定发挥了积极作用。