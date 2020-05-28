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王昌顺委员：推进用人用工分配三项制度改革

2020年05月28日09:05  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月28日电 （记者乔雪峰） “疫情给航空公司经营带来了很多意想不到的挑战和困难，但影响是短期的，中国民航长期发展向好的趋势不变。”近日，全国政协常委、中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记王昌顺在接受记者采访时表示。

王昌顺表示，三年来，南航率先推进用人、用工、分配三项制度改革，打破了“大锅饭”“铁饭碗”，为加快建成具有全球竞争力的世界一流航空运输企业，更好地服务粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设提供了重要保障。“推进用人用工分配三项制度改革，既是国有企业改革的重点内容，也是完善中国特色现代企业制度的必然要求，是增强国有企业竞争力实现高质量发展的必由之路。”

投入上万个航班参与战疫运输

新冠肺炎疫情发生以来，南航3万余名党员干部主动作为，冲锋在前，切实担负起民航国家队责任，吹响防疫集结号。

王昌顺表示，疫情防控期间，南航共投入11903个航班参与抗疫人员物资运输，共运送医护人员24249人次、接回滞留国外人员5813人次，运送抗疫物资17199.3吨。其中，从广州、汕头、珠海等广东地区共派出24架包机，执行广东医疗队运输保障任务。

南航深入践行“人类命运共同体”理念，积极与国际合作伙伴携手战疫。“目前，我们已向大韩航空、国际航协等合作伙伴捐赠30余万个口罩等医疗物资。”王昌顺介绍，除全货机运输防疫物资外，南航还加紧布局“客改货”航班，目前已完成1000余架次“客改货”航班，将超过1.12万吨货物运往意大利、马来西亚、肯尼亚等22个国家和地区。

深耕广深枢纽 多点支撑发展

进驻北京大兴国际机场，推进“总部机关化”专项整改，制定完善50余项规章制度……实践没有终点，改革未有穷期。目前，南航正在沿着“三二四五三”战略框架，向着建设世界一流航空运输企业的目标前进。

对内，南航合理布局广东区域航线，搭建珠三角与粤东西北的空中桥梁，推动粤东西北地区协调发展；对外，深耕打造“广州之路”，已在广州枢纽投入运力225架，运营国际航线61条。

王昌顺介绍，作为南航重点战略市场和高质量发展示范点，南航将持续完善深圳航线网络，为推进深圳国际化进程和全面对外开放新格局作出贡献。同时，在大湾区内积极布局货运物流、飞机维修、金融租赁等一大批与航空相关的上下游企业，带动区域产业升级和联动发展。 

(责编：乔雪峰、毕磊)
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