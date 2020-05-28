郑坚江代表：“新基建”是我国经济高质量发展的必要条件

人民网北京5月26日电（记者毕磊）“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”在今年的政府工作报告中，首次写入了“新基建”这一概念。全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江在接受人民网记者采访时表示，“新基建”通过数字经济和高端科技的快速发展为我国提供新一轮工业和科技革命的重要基础，是我国经济高质量发展的必要条件。

郑坚江指出，通过对新一代信息技术、高端制造业和新型现代服务业的大力投入，不仅能够加速我国经济的结构优化和投资带动，为我国的经济增长提供创新和持久的动力，还能够大幅提高我国教育、文化、医疗卫生、体育、养老和环保等领域的规模和质量，更好服务于消费升级，更好满足人民美好生活需要。

不仅如此，5G、工业互联网、人工智能等视为“改变游戏规则”的颠覆性创新，对于促进制造业高质量发展，倒逼企业向互联网、数字化快速转型，将产生更加积极的作用。

在郑坚江看来，制造业是一个国家的根本，而数字化、智能化已经成为实体经济转型的重要方向。他告诉记者，奥克斯创立34年来，一直对制造业情有独钟。随着社会的进步，老百姓的需求提高，奥克斯在技术创新和生产制造优化升级的现代化发展道路上装备了智能“引擎”——奥克斯智能工厂，这是全面推动奥克斯智能化升级的关键因素。

2017年10月，位于宁波姜山的奥克斯智能工厂落成，采用全球领先的生产制造设备，并全面实现智能视觉品质检测、关键品质无人化，同时，还引入了MES+WMS+智能仓，生产过程更透明，仓储物流更精准快速，配合AGV和空中输送线，实现厂区物流无人操作，大幅提高人均产能，进而将其打造成了一套以技术创新为核心、以精益化管理为目标的智能制造平台。

2019年8月，奥克斯泰国制造基地结顶，作为奥克斯空调首座海外工厂，其在智能化设备、自动化生产、IT化管理、数字化决策和立体化物流五大方面进行全方位升级，打造成为行业先进智能工厂，自动化、信息化全覆盖，实现生产仓储一体化，效率和交期再突破。

郑坚江表示，奥克斯始终坚持战略、产品、管理三大创新。在品质、研发、智能制造、信息化、人才等领域，持续不断地加大投入。近3年投入30多亿，累获专利1万余件。

去年开始，奥克斯推出“互联网直卖”新模式，大大提升了效率，让利给经销商和终端消费者。郑坚江指出，“过去传统模式的空调经销商至少要500万资金起步，而我们互联网直卖模式的经销商，只要20万资金就够了。传统模式经销商资金一年周转3-4次，而我们能做到15次以上。今年我们又通过直播等新模式，扩大销售。”

郑坚江表示，现在是互联网经济、数字经济、创新型经济时代。虽然今年爆发的新型冠状肺炎疫情，但也给中国制造业带来更多、更深层次的革新和机遇。他指出，通过疫情，政府大力推进一系列扶持政策的快速出台，企业加大自主可控的创新实践，通过集群协同，中国制造业将迎来更加广阔的全球化格局和国际化发展机遇。用开放的心态拥抱变化，用创新的思维迎接挑战，我们对做好企业有信心。