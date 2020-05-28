全国人大代表于集华：更好地运用法治手段推动工作、解决问题、加快发展

人民网北京5月28日电 （记者赵晶）全国人大代表，中国侨联常委，江西省侨联副主席于集华表示，“两高”报告通篇贯穿了习近平新时代中国特色社会主义思想，顺应了人民群众对公平正义的深度关切，体现了坚决贯彻党中央决策部署的政治定力，彰显了司法为民的价值追求，是一个高举旗帜、坚定看齐的好报告，是一个开拓创新、务实奋进的好报告。

于集华谈到，过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，最高人民法院、最高人民检察院紧紧围绕党和国家工作大局，自觉肩负起全面依法治国的重要使命，突出政治站位、体现责任担当，主动服务大局、忠实履职尽责，坚持人民立场、彰显为民情怀，着力改革创新、强力攻坚克难，在维护国家政治安全、推动平安中国建设、服务高质量发展等方面做了大量卓有成效的工作，特别是在保护港澳台同胞和海外侨胞、归侨侨眷合法权益方面，建成了内地与澳门司法协助网络平台，积极为港澳台法律学习实习创造条件，增强了港澳台青年对祖国司法制度的认识了解，人们的公共意识、规则意识显著增强，为国家安全和社会大局稳定提供了有力的司法保障，让广大群众切身感受到了中国特色社会主义制度的显著优越性。

于集华建议，继续高度关注经济社会发展过程中的突出矛盾和问题，特别是知识产权、个人信息权等领域，帮助广大群众和中小微企业更好地运用法治方式和法治手段推动工作、解决问题、加快发展。