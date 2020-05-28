胡少先代表：建议将会计学升为一级学科

人民网北京5月28日电 （任妍）“将会计学科从工商管理下的二级学科，升级为一级学科。”日前，全国人大代表胡少先在接受人民网财经采访时表示，为了促进会计行业及整个经济社会的发展，促进会计学科建设的转型升级，将会计学升为一级学科既有必要性、又具可行性。

会计行业迅猛发展，在经济社会发展中的作用越发重要。胡少先表示，国家经济建设和国家治理现代化对高层次、复合型、应用型会计人才的需求越来越大，新时代产业数字化、智能化转型升级对会计人员的要求也越来越高。为了实现建设人力资源强国和创新型国家的战略目标，建议将会计从“工商管理”下属的二级学科提升为一级学科。

“经济社会发展和会计行业转型升级的需要。”胡少先介绍说，目前设置为“工商管理”一级学科所属二级学科的做法，导致会计学科中与“公司企业”不直接相关课程一直处于边缘化的状态，难以为政府会计改革等重大战略实践提供必要的理论支撑和充足的会计人才储备。

在胡少先看来，将会计学升为一级学科是会计学科融合发展的需要。

胡少先表示，从学科关系上看，会计提供信息及实施决策分析、控制和评价的实践，与经济学、法学、社会学、政治学、地理科学、计算机科学乃至心理学、脑科学等都有着密切联系。实践中，无论科学研究还是人才培养，会计保持着与“工商管理”其他二级学科的相对独立性，更多的是与大数据、人工智能和计算机科学等的融合，比如越来越多的院校开设了“大数据会计”相关课程、“智能会计”专业，由于经济社会数字化转型的驱动，这种融合还将不断加强，成为未来一段时期会计学科发展的重要内容；也有院校探索会计与法律、会计与知识产权、会计与生态文明建设的结合，会计学科呈现“百花齐放”的良好态势。

此外，胡少先认为，将会计学升为一级学科是高层次应用型会计人才培养的需要。

胡少先介绍说，据统计，截至2018年，全国已有620所本科院校和829所专科院校开设会计学专业；截至2019年10月，全国共有工商管理一级学科博士点73个、硕士点222个；全国在校就读会计学专业学生为260万余人，约占在校大学生总数2695.8万人的10%。

胡少先表示，随着社会经济转型升级，尤其是现代信息技术的影响，单位更多需要配备具有大数据、互联网思维甚至掌握一定编程和数据分析能力的专业人才。尽管已成为“热门”专业，由于现行学科体系设置和培养模式的局限，会计人才运用大数据分析解决复杂经济问题的能力相对不足，社会对高层次应用型会计人才的需求与院校供给不足之间的矛盾日益突出，制约着会计行业向更高层次迈进。

“培养适应新时代经济社会发展所需要的会计人才，需要赋予会计学科更大发展空间以整合更多学科专业资源。”胡少先认为，会计学科建设需得到与其功能作用相匹配的重视程度。这进一步表明会计学科升级的必要性和紧迫性。

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