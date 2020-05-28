原标题：广引活水润小微 兴业银行二期小微金融债完成发行

5月27日，兴业银行在银行间市场成功发行第二期270亿元小微企业专项金融债，其中3年期品种220亿元，票面利率2.58%，5年期品种50亿元，票面利率2.95%，募集资金专项用于小微企业贷款，支持小微企业复工复产，为稳企业保就业保驾护航。

受新冠肺炎疫情不利影响，我国小微企业面临生存和发展挑战，纾困小微企业，不仅是银行普惠金融的主战场，也成为两会期间的重要议题。

如何破解小微企业融资难、融资贵？在政策支持下，发行小微金融债逐渐成为银行拓展小微企业融资渠道，降低融资成本的重要手段。据Wind数据统计，截至5月25日，今年以来共发行小微金融债2172.8亿元，且受益于货币政策“定向宽松”，当前发行成本明显降低。此前，兴业银行获批发行不超过800亿元小微企业贷款专项金融债券，并在今年四月末已完成首期300亿元发行。

小微企业是我国市场主体的主力军、就业的主渠道。兴业银行持续加大小微企业金融服务力度，坚定不移推进小微金融“增量、降价、扩面、提质”，创新拓宽小微融资渠道，综合运用大数据等技术手段驱动服务效率提升，提高首贷率和信用贷款占比，进一步降低小微综合融资成本，不断提升小微企业融资可得性和获得感。截至2019年末，兴业银行普惠型小微企业贷款客户5.64 万户，贷款余额1260.49 亿元，同比分别增长56.67%、37.01%，较企金客户和各项贷款同比增速分别高44.76个百分点、19.72个百分点。

(责编：任妍、孙阳)