代表委员热议科技创新：税收红利赋能“中国智造”

今年政府工作报告提出的“两新一重”建设，正成为全国两会会场内外关注的热词。不少代表委员建议，要加大税收对5G应用、工业互联网、智能制造等科技创新项目的扶持力度，赋能“中国智造”。

减负担：税费优惠助高新技术企业渡过难关

企业是创新的主体，高新技术企业更是肩负重任。疫情之下，如何帮助高新技术企业渡过难关，保持创新热情，是社会各界关注的焦点，也是税务部门思考的重点。

“越是关键时刻，越要体现企业的社会担当。越是困难时候，越能体现国家的关怀力度。疫情防控期间，我们捐助的60多万元物资在计算企业所得税时全额扣除了。”全国人大代表、楚天科技股份有限公司董事长唐岳说，“公司打造的智能化产品生产线符合研发费用加计扣除政策，享受税收红利1300多万元，还有公司的嵌入式软件也享受到增值税即征即退政策，优惠800万元。”

据税务总局相关负责人介绍，在疫情期间，税务部门一手落实新出台的一系列支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，一手落细前期出台继续实施的鼓励创新税费优惠政策，最大限度减轻疫情对科技创新企业的影响。

好政策离不开好服务。“疫情期间，税务部门为了让企业及时享受到税费优惠政策，想了很多办法，下了很多功夫。”全国人大代表、全国工商联副主席、TCL董事长李东生对税务部门的主动作为赞许连连，“非接触式”办税、“一企一策”个性化服务、容缺受理等一系列硬核举措，为企业复工复产增添底气。

据税务总局数据，2020年一季度，高新技术企业优惠政策减税总额，占到了创新类优惠政策总体减税额的70%以上。各项税费红利的精准落袋。

强支持：税收杠杆撬动“中国智造”

创新是引领发展的第一动力。今年的政府工作报告指出，要提高科技创新支撑能力，稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入。在点燃科技创新“新引擎”的过程中，税收支持不可或缺。

中国科学院大连化学物理研究所在疫情期间研发出可吸附灭活新冠病毒的催化材料，有望用于新冠肺炎患者的辅助治疗与康复。在全国人大代表、中国科学院院士、中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室主任杨学明看来，研发需要反复试验，必须要有足够的资金投入。国家出台的一系列减税降费利好政策，有助于推动科研工作的发展。2019年，大连化物所全年享受到研发费用加计扣除税收优惠约6000万元。

税务总局相关负责人表示，近年来，税收改革坚持新发展理念，聚焦建立鼓励研发投入、科技创新的政策措施体系，促进经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。比如，研发费用税前加计扣除优惠政策，其扣除比例上已由2017年前的50%提高至目前的75%，在享受范围上已由2018年前的科技型中小企业扩大至目前的所有企业。一手“提率”，一手“扩围”，税收为科技创新注入了满满动力。

广东拓斯达科技股份有限公司拥有国内最先进的自动化设备制造基地。5G时代的到来，使疫情之下的拓斯达科技实现了逆势发展，一季度订单激增70%。在拓斯达科技晒出的减税降费清单中，列明了科技创新道路上的“税力量”：按照高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税政策，2019年公司减免税款超1600万元，2020年一季度享受减免700多万元；2019年研发费用加计扣除额达3700多万元。

聚精英：减税赋能打造“人才高地”

人才是科技发展的根本，是科技创新的关键。

今年两会，全国人大代表、湖南师范大学教授谢资清就带来了一份支持创新型人才的建议。她建议，用好税费优惠政策，更好激励人才长起来、引进来、留下来；用好税收政策杠杆，进一步支持高校加快科研成果转化。

税务总局相关负责人回应表示，国家高度重视科技人才队伍培养，先后出台了一系列税费支持政策。比如，由国家级、省部级及国际组织颁发的科技奖金免征个人所得税；高级专家延长离休退休期间取得工资薪金所得免征个人所得税；非营利科研院所和高等院校给予科研人员的现金奖励减半征收个人所得税。近年来，税务部门积极落实这些优惠政策，用税惠红利落地，帮助科创行业留住高端人才。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰表示，放眼全球，世界主要科技强国都在用各自的税收优惠政策促进科技企业进行技术创新活动。近年来，国家连续出台了一系列针对科技企业的税收优惠政策，这些政策对激发企业人才创新精神，推进高科技产业发展起到了积极促进作用。他还呼吁：“持续优化税收政策，帮助科技企业吸引人才，鼓励更多科技企业攻克‘卡脖子’难题。”

税务总局相关负责人表示，税务部门将一如既往地重视人大代表和政协委员意见建议办理工作，聚焦政府工作报告“提高科技创新支撑能力”要求，不折不扣落实好各项税费优惠政策，全力服务高新技术企业发展，为高质量发展增添新动能。