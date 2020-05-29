守住“保”的底线 筑牢“稳”的基础 凝聚“进”的力量

这是一次在特殊时点召开的不同寻常的两会，一场突如其来的新冠肺炎疫情，给中国冲刺全面小康带来前所未有的考验。中国经济怎么办？中国经济如何实现全年经济社会发展目标？一个有着14亿人口、近百万亿元经济规模的大国，如何在更加不稳定不确定的世界中稳步发展？

今年的全国两会为经济发展描绘了蓝图，让使命愈加明晰——努力在危机中育新机、于变局中开新局，坚持供给侧结构性改革，落实“六稳”“六保”，确保各项决策部署落地生根，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

守住“保”的底线 保住就业托底民生

习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要。“六保”是我们应对各种风险挑战的重要保证。

翻开今年的政府工作报告，一个“保”字成为今年经济工作的关键词。加大宏观政策力度，着力稳企业保就业，位列2020年工作任务要位。“保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体”。

特殊时期当用特殊举措。今年不设经济增长目标，是为了更好地“保”；财政赤字增加1万亿元，发行1万亿元特别国债，2个1万亿财政资金“直达”基层，是为了“保”；创新货币政策工具，让资金直达实体，是为了“保”；2.5万亿更大规模的减税降费，千方百计稳定和扩大就业，旨在纾困企业、保住就业、托底民生。

一定要把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，一定要让市场主体和人民群众有真真切切的感受。一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高，一定要让综合融资成本明显下降……铿锵有力的系列部署彰显保企业惠民生的决心与力度。

“当前中国经济发展面临的突出问题和矛盾之一，是就业和民生问题。”政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏表示，就业是最大的民生，是经济发展最基本的动因所在。守住“六保”底线，就能稳住经济基本盘，保住了就业、基本民生和市场主体，就有收入，就会拉动消费、扩大市场需求。

中国人民大学副校长刘元春指出，“六保”不仅仅着眼于经济增长，而是针对世界疫情蔓延和全球经济同步深度下滑所出现的冲击、风险和超级问题进行布局的。要想达到“六稳”，必须以“六保”为前提和着眼点。

疫情发生以来，中央多次强调确保就业大局稳定，援企稳岗拿出“真金白银”。今年2月至4月，全国共减免企业三项社保费3402.7亿元；已有345万户企业享受到稳岗返还465亿元，受益企业户数是去年全年的3倍。

全国政协委员、清华大学经济管理学院院长白重恩认为，“留得青山”，让企业生存下来，才能保证经济可持续发展，进而赢得未来。“六保”是“六稳”工作的着力点，其中最为重要的是“保市场主体”。

“中国正在为经济发展注入确定性。”全国人大代表、上海社科院副院长张兆安说，无论是“真金白银”的减税降费，还是将保市场主体与保就业紧密结合，两会向市场传递了强有力的信心。

筑牢“稳”的基础 夯实经济基本盘

留得青山，就能赢得未来。“保”是底线，“稳”是目的，要以“保”促“稳”，稳住中国经济基本盘。

围绕“稳”字，两会上释放出一系列有力的政策信号。

——以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为。今年赤字率安排从2.8%提高到3.6%，财政赤字规模比去年增加1万亿元，达到3.76万亿元；发行1万亿元抗疫特别国债；地方政府专项债券3.75万亿元，约8.5万亿元的财政政策大包，明确释放积极信号，稳定提振市场信心。（下转第二版）