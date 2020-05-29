财政金融社保政策储备充分 总理记者会释放多重稳企惠民信号

5月28日下午，十三届全国人大三次会议在人民大会堂举行闭幕会。闭幕会后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。李克强就当前宏观经济政策、稳企惠民举措、改革开放等诸多经济热点问题给予一一回应。

专家表示，总理记者会“含金量”很高。“放水养鱼”为企业纾困，财政金融社保政策储备充分；力保基本民生，让更多新就业岗位成长起来；利用市场化改革方式落实“六保”，出台更多扩大开放措施……随着多重政策利好密集释放，将助力更好稳住经济基本盘，提升企业获得感。

筹钱用钱要走新路

在回应未来几个月，中方是否会出台更大规模的刺激措施的问题时，李克强表示，应对新冠肺炎疫情带来的冲击，我们既要把握力度，还要把握时机。“过去我们说过，不搞大水漫灌，现在还是这样，但是特殊时期要有特殊的政策，我们叫作放水养鱼。”

李克强指出，这次规模性政策筹措的资金分两大块，一块是新增赤字和发行抗疫特别国债，共两万亿元。还有另外更大的一块，就是减免社保费。

李克强强调，不论是筹钱或者说钱从哪里来，还是用到哪里去，都要走新路。他表示，这个规模性政策，可以说叫作为企业纾困和激发市场活力，主要是来稳就业、保民生，使居民有消费能力，有利于促消费、拉动市场。这可以说是一条市场化改革的路子。

李克强指出，我们一定要稳住当前的经济，稳定前行，但也要避免起重脚，扬起尘土迷了后人的路。但是如果经济方面或其他方面再出现大的变化，我们还留有政策空间，不管是财政、金融、社保，都有政策储备，可以及时出台新的政策，而且不会犹豫，保持中国经济稳定运行至关重要。

全国政协常委、财政部会计标准战略委员会委员张连起对《经济参考报》记者表示，今年积极的财政政策要更加积极有为。一方面，体现更加积极取向，加大财政政策对冲力度，稳住经济基本盘，兜牢基本民生底线。另一方面，大力提质增效，该减的税减下去，该降的费降到底，该压的支出压到底，把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，最大限度下沉财力。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，不同于以往，本次财政纾困政策的重点不是放在基建项目上而是放在直接支撑居民收入上，其原因一是通过扩大基建拉动经济增长的倍增或乘数效应是相对有限的，在稳就业方面的功能也略嫌不足；二是将纾困资金直接用在支撑居民收入上，可以在保民生的同时促进消费、拉动市场，解决目前供过于求这一主要矛盾，更有利于实现稳增长、稳就业的目标。

让更多新就业岗位成长起来

就业是最大的民生。李克强说，为了稳住现有就业岗位，可以说政策是能用尽用，投入的钱是最多的。“我们的规模性政策资金，允许基层用于减税降费，而且允许用于为企业减房租、贴利息。采取的措施就是要把企业稳下来，岗位保得住，但要公平合理。”

李克强表示，还要创造更多新的就业岗位。现在新业态蓬勃发展，大概有1亿人就业，零工经济也有2亿人就业。不仅要采取更多扶持政策，而且要采取措施打破那些不合理的条条框框，让更多新就业岗位成长起来。去年我们平均每天净增企业超过1万户，今年也要按这个方向去努力。

首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心执行主任张成刚对《经济参考报》记者表示，总理指出了保就业对于民生的重要意义。在政策层面，政府已经出台了包括降低经营负担、职业技能提升等一系列举措。在经济向常态化复苏阶段，应给劳动者创造更加稳定的就业环境，让劳动者能够自食其力和发挥创造力。补贴、减免等支持性政策对保就业很重要，放宽限制、提供便利、增加宽容度、增强确定性等政策对保就业同样重要。

对于脱贫、兜底、养老等民生关切问题，总理记者会也一一作出回应。

李克强说，怎么样保障那些困难群众和受疫情影响新的困难群众的基本民生，我们应该放在极为重要的位置，我们采取的纾困政策有相当一部分就是用于保障基本民生的。“我们也要求一定要把账算细，把钱用到刀刃上，使民生得到切实保障。我们还有近3亿领养老金的人员，今年我们提高了养老金的标准，说到就要做到。”李克强说。

“总理记者会彰显‘民生为要’的情怀。”中国社会科学院农村发展研究所副研究员杨穗对《经济参考报》记者表示，今年是脱贫攻坚决胜之年，受新冠肺炎疫情影响，如期完成脱贫攻坚任务难度加大。多策并举特别是通过保障困难群众，统筹把各项保障方方面面落实到位，中国有把握完成决胜脱贫攻坚的任务，全面建成小康社会。

“在应对疫情冲击过程中，各级政府都要以人民利益至上，把钱用到刀刃上，使民生得到切实保障，进一步扩大低保和失业保障的范围，提高养老金标准，说到就要做到，体现了党和政府对于保障民生的信心和决心。”杨穗说。

出台更多扩大开放措施

李克强表示，中国改革开放40年的经验表明，越是困难越要坚持改革，我们宏观政策提出的稳和保是通过市场主体去支撑的，而且是围着市场主体的困难和关切去做，这本身就是市场化改革的做法。李克强还说，我们会继续扩大与世界的合作，自主出台更多扩大开放措施。“我们在开放当中还要维护国际产业链、供应链稳定。”

多位专家表示，经过改革开放四十多年的发展，我国经济已经深度嵌入世界经济体系，对全球经济增长的贡献日益突出，已经成为推动全球经济持续增长的重要引擎。中国未来要继续扩大改革开放，更加值得期待。

野村控股中国委员会主席饭山俊康表示，中国为坚持对外开放、自由贸易做出的努力应受到高度评价，并期待其将来的成果。他说，中国营造国内企业与外资企业公平竞争的市场环境，可以进一步增加中国市场对外资的吸引力。

国研新经济研究院执行院长朱克力在接受《经济参考报》记者采访时表示，中国是世界第二大经济体，居于全球产业链和供应链的“肱骨”环节，不可“断链”或“掉链”，要把国际市场的上中下游厂商拴牢了。要在新消费和新基建之间架起一座桥梁，加快新经济新动能的培育和发展，以创新驱动“双链”齐稳，保持中国在全球产业链、供应链、价值链的已有地位和竞争力，化危为机，开创新格局。