代表委员聚焦长江黄河流域生态环境保护

长江和黄河是我国境内的重要河流，今年两会，有很多代表委员热议如何加强长江和黄河流域的生态环境保护工作。他们建议，就相关流域的生态环境保护编制和出台有针对性的研究报告、管制规划和实施办法等，强化环境污染物的监管和防治，完善风险评价体系，推动生态环境持续改善。

今年的政府工作报告专门就长江和黄河的生态保护工作进行了具体安排，提出要“推进长江经济带共抓大保护”和“编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要”。

长江横跨我国东、中、西部，水资源总量约占全国总量的35%，是中国重要的战略淡水资源库。5月15日，生态环境部、国家发展改革委联合召开长江保护修复攻坚战推进视频会。会议提出，长江流域污染排放基数大、生态破坏严重、环境风险突出、生态环境治理能力不足等问题依然存在，需要不断加强统筹、克服困难，确保完成攻坚战目标任务。

全国政协委员、水利部长江水利委员会总工程师仲志余认为长江大保护与水安全意义重大且诸多重大技术问题亟待解决。比如，保障流域防洪安全、国家供水安全、流域生态安全，以及提高流域综合管理能力等。因此，他在提案中建议，在“十四五”国家科技创新规划中，设立国家重点研发计划“长江大保护与水安全重点专项”；建设长江治理与保护国家重点实验室；以及系统布局生态环境敏感区野外科学观测研究站体系，为“长江大保护和水安全”科技创新提供基础支撑和条件保障。

同样长期关注长江流域生态保护工作的全国人大代表、华中师范大学教授周洪宇建议，强化长江流域新兴环境污染物的监管和防治。他介绍称，长江沿线分布有大量的重化工企业，高密度布局之下，叠加性、累积性和潜在性的环境污染隐患多；同时，新兴污染物的排放和残留，日益成为一个较为突出的环境问题。周洪宇建议，加强对新兴污染物排放的调查与监管，摸清污染来源、种类，确定受污染区域及污染状况；加强源头控制，规范化抗生素的使用；推动新兴污染物的检测方法与相应环境标准的建立，完善新兴污染物风险评价体系等。

黄河是中华民族的母亲河，从青海发源到山东入海，沿途经过9个省、自治区，先后有13条主要支流汇入。5月26日，生态环境部正式启动黄河流域入河排污口排查整治试点工作。生态环境部指出，与长江、渤海相比，黄河流域地形地貌复杂多样、水资源分布不均和生态脆弱问题十分突出。一些地区水资源过度开发导致水污染加剧，一些流域尾矿、工业和生活废水无序排放问题突出。针对黄河流域干支流、上下游不同特点，有必要选择重要支流和干流河段开展试点，稳扎稳打，逐步探索凝练出适用黄河流域特点的排查整治经验，进一步带动整个流域入河排污口的排查整治工作。

保护黄河也是今年两会代表委员们关注的重点。全国政协委员、中国侨联副主席、宁夏侨联主席朱奕龙认为，实施黄河流域生态保护和高质量发展战略，应率先编制《黄河流域山水林田湖草空间管制规划》，把黄河生态环境保护摆在首位。他表示，多年来，黄河流域省区大力实施退耕还林、生态移民、治沙防沙、矿山治理、高标准农田建设、国土绿化行动、湿地修复、河滩治理等工程，初步实现了生态环境持续改善、生态经济体系初步建立、山绿与民富双赢的目标。编制《空间管制规划》，能以制度方式保障多年来黄河流域生态建设成果不受侵占、破坏，从而推进黄河流域山水林田湖草生命共同体良性循环。

全国政协委员、宁夏国有林场和林木种苗工作总站站长赵庆丰建议，加强黄河流域河滩地生态修复。他认为，多年来黄河两岸河滩地权属较为复杂，河滩地发包、转包、农民抢种现象普遍存在。河滩地内耕种面积达几十万亩，大多为农民抢种的“撞田”。机械化生产投入大量化肥农药和除草剂，对黄河水质造成污染，生态修复功能退化，水源涵养能力和蓄水保土能力明显下降，生态环境十分脆弱。同时，部分已被群众耕种的河滩地位于黄河行洪区内，严重威胁着群众生命财产安全。

赵庆丰建议有关部门在制定黄河河滩地规划时，退出位于河滩地及防洪堤外侧一定距离内的耕地，就地核减河滩地所在地的耕地保有量，使黄河沿线用地范围内最大限度减少人类活动，逐步恢复黄河两岸自然生态本底，打造沿黄生态长廊，保障母亲河的水质安全、保护沿线群众生命财产安全。