聚焦中小微企业融资难 代表委员热议金融数字化转型

疫情之下，中小微企业成为社会各界最关注的群体之一。政府工作报告强调，强化对稳企业的金融支持。多位代表委员表示，当前，传统金融服务在满足中小微企业融资方面仍存在一定困难。而金融业的数字化转型，依靠大数据、云计算、人工智能等科技手段，提升金融服务精准性，正在给破解传统普惠金融难题、打通中小微企业金融服务“最后一公里”带来新机遇。

今年两会划定了多条金融支持中小微企业工作重点。政府工作报告提出，为保市场主体， 一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高，一定要让综合融资成本明显下降。

国家发展和改革委员会5月22日提请十三届全国人大三次会议审查的《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》提出，引导金融机构加大对中小微企业的信贷投放力度，鼓励发放普惠小微信用贷款。

融资难、融资贵一直是困扰中小微企业的“老大难”问题。在业内人士看来，其病灶就在于银企信息不对称。全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东表示，站在金融机构的角度，小微企业融资难，难在风控；而风控之难，难在有价值信息的获取。“一些地方搭建了信息共享平台，但存在使用范围有限、信息质量不高等问题，尚不能有效为金融机构开展大规模的普惠金融业务提供有效帮助。”张近东说。

破解中小微企业金融服务难点，金融科技被寄予厚望。全国人大代表、人民银行参事周振海表示，通过金融科技赋能，依托大数据、云计算、人工智能等技术，金融机构能够实现目标客户的精准识别、精细管理、精确服务，在提升效率的同时大大降低成本，保证普惠金融的成本可负担和商业可持续。

全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾在《关于运用数字技术、创新应用模式 助力中小微企业纾困的建议》中也指出，金融服务的数字化升级，能够提升金融服务精准性，疏通帮扶中小微企业“最后一公里”。

监管部门亦着力推动金融科技创新和应用，助力纾解融资难融资贵问题。日前召开的央行金融科技委员会2020年第一次会议提出，引导金融机构加快推进数字化转型，持续增强科技应用能力，为健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系贡献力量。

多位代表委员表示，科技与金融的结合，是金融数字化转型的重大进展，将深刻改变普惠金融发展方式。同时，也对金融业基础设施及能力建设等方面提出了新的要求。

全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希认为，传统金融机构与互联网平台或金融科技公司合作，是加快推动金融数字化转型的重要途径之一。对此，刘尚希建议，未来可以在开放银行的生态体系下，进一步鼓励银行和金融科技企业共创安全有效的数据融合机制，进行更深层次的数据共享。