万新恒代表：数字经济立法面临三大挑战

数字经济已成为国民经济增长的重要动力。不过，相应的立法工作却显滞后，尤其是缺少专业化、国际化的立法智库。为促进数字经济健康发展，全国人大代表万新恒建议，应立法先行，积极应对数字经济立法面临的专业化、动态化、国际化三个主要挑战。

“现代信息技术具有专业性强、复杂度高的特点，在针对数字经济立法时，必须考虑专业性，制定的法律才能够落地执行。”万新恒说，数字立法面临的专业性问题是跨学科的，涉及技术、法律、伦理、道德等多个层面，远比传统问题复杂。

万新恒表示，信息技术遵循摩尔定律，更新迭代的速度非常快，法律的制定周期远远跟不上技术的迭代速度，往往针对某个问题的法律还在起草，新技术的出现又带来了新问题。而且，互联网开放共享的特点使得数据这种虚拟生产要素事实上是在全球流动的，对数字资产跨境流动的监管及执法是各国都面临的难题。

万新恒建议以人大代表专家为主体，筹建数字立法专业智库，提高立法专业水平，在立法和落实阶段，都要积极借助“外部大脑”的力量，如人大代表中丰富的专家资源，筹建数字立法的专业智库来解决立法的专业性问题，并借鉴国际经验，尽快出台、完善相关法律。

同时，万新恒认为，还应探索法律法规的动态调整及评估机制，解决立法滞后跟不上发展的问题。“比如可以借鉴信息技术中软件大小版本的思路，大版本几年一变，保持法律和法规的稳定性和严肃性，小版本半年甚至每月更新，以适应快速变化的新形势要求。”万新恒说。