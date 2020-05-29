严重衰退后美国经济复苏的几大路径

新冠疫情令经济学家猝不及防，疫情形势发展之快、不确定性之大让经济预测已变得不可能。面对突如其来的冲击，从事专业研究分析的经济学家们对于美国经济前景的预测也不再有把握。全国商业经济协会决定不再发布美国经济前景的例行季度调查。经济学家预计，美国经济将在今年上半年陷入严重衰退，下半年才开始温和回升。

多项美国经济数据比市场预期糟糕得多。美联储5月27日最新发布的全球经济形势调查报告显示，新冠疫情导致美国经济出现“混乱局面”，大部分辖区经济活动急剧下降，就业继续减少。

自去年下半年美国宣告进入历史上最长的经济扩张周期后，许多经济学家都在预测下一轮美国经济衰退何时会来，但没人料到会来得如此之快，更没想到导致经济衰退的会是疫情。就连权威国际机构国际货币基金组织（IMF）曾预测今年全球经济将增长3.3%、美国经济将增长2%。但在4月份发布的最新《世界经济展望报告》中，IMF预计今年全球经济将急剧收缩3%、美国经济将萎缩5.9%，足见疫情冲击之巨大。

美国商务部发布的最新预估数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算萎缩4.8%，创国际金融危机引发经济衰退以来最大降幅。多数经济学家认为，美国经济衰退最严重的情形将在第二季度出现，按年率计算的萎缩幅度可能高达30%至40%，但随着疫情缓解和“居家令”等限制措施逐步解除，下半年美国经济有望反弹。

美国经济前景仍取决于疫情形势如何发展。鉴于美国疫情形势的高度不确定性，此前，总部位于纽约的世界大型企业研究会给出了美国经济复苏的四种情景预测：

第一，快速复苏。假设新增新冠确诊病例数于4月中旬达到峰值，5月份开始重新恢复运营餐饮等产业，今年全年美国经济将萎缩3.6%，这是最乐观的情形。但这种结果目前来看已经无法实现。

第二，“V型”复苏。假设新增确诊病例数于5月初达到峰值，美国经济在第二季度陷入深度衰退但在第三季度实现强劲反弹，全年美国经济将萎缩6.6%。

第三，“W型”复苏。假设秋季防控疫情反弹的努力失败，10月份开始再度采取严格控制疫情的措施，美国经济在经历第三季度复苏后，第四季度再次出现萎缩，全年美国经济将萎缩7.4%。

第四，“U型”复苏。美国政府采取的社交疏离等政策有助于压平疫情曲线，但令经济疲软延续到第三季度。与“V型”和“W型”情景相比，“U型”复苏会更加缓慢，全年美国经济将萎缩6.5%。

世界大型企业研究会并未给出每种情景预测的概率，但将“U型”复苏作为基准预测情形。在此情景下，按年率计算，美国经济将在第一季度萎缩5.8%，第二季度萎缩33.3%，第三季度增长0.1%，第四季度增长27.4%。

知名智库彼得森国际经济研究所则预计美国经济最可能出现类似耐克品牌商标的“对勾型”复苏，即美国经济经历急剧下跌后不会立刻反弹到疫情暴发前的水平，而是逐步复苏。

纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯认为，即便疫情结束、限制措施逐步解除，公众对于乘飞机、听音乐会等聚集性活动将保持谨慎，需求预计仍将疲软，美国经济需要更长时间才会回到正常水平。

但特朗普政府坚持宣称美国疫情曲线已趋于平缓，呼吁各州从5月份开始分阶段“重启”经济，并仍然预计美国经济将在夏季开始“V型”反弹。美国财政部长姆努钦称大部分美国经济将在8月底恢复正常。然而，经济学家和卫生专家警告，疫情尚未得到控制就匆忙取消“居家令”将是非常草率的决定，现在复工复产的时机尚未成熟。

一些经济学家担心，不管是疫情导致美国出现企业债务违约或破产潮，还是出现第二波新冠疫情，美国经济都可能在今年底再次萎缩，出现“W型”复苏的可能性正在上升。美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德警告，新冠病毒可能在冬天再次袭击美国，第二波新冠疫情可能会和流感季同时到来，将“更具毁灭性”。