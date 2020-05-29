陈晏代表：疫情影响下形成的经济发展新风口已经到来

陈晏

全国人大代表、贵阳市市长、贵安新区管委会主任陈晏认为，此次疫情影响下形成的经济发展新风口已经或正在到来，要抓住机遇“化危为机”。他表示，贵阳市、贵安新区在减少疫情损失、贵阳贵安融合发展、建设“中国数谷”方面都将有不少应对措施。

启动“两线作战”

加快谋划实施一批新基建项目

北青报：贵阳市、贵安新区如何减少疫情带来的损失？

陈晏：今年一季度，贵阳市地区生产总值同比下降2%，贵安新区地区生产总值同比增长1.1%。我们较早启动了疫情防控和稳增长促发展“两线作战”，为经济社会秩序全面恢复赢得了主动。经济发展止滑回升、企稳增长的态势正在显现，经济秩序已接近正常水平。

具体来说，一是工作早谋划。春节上班后第一天，我们就统筹安排疫情防控和经济社会发展工作，对一季度经济运行工作进行重点部署。二是政策早兑现。出台一系列措施为企业雪中送炭、帮助企业克服困难、渡过难关。三是服务早到位。专门成立重大工程重点项目服务工作组，选派2026名驻点联络员，提供“一对一”精准服务。四是要素早保障。在用电、金融等方面，政府为企业抢时间、抢进度提供有力保障。

北青报：疫情之后有哪些新机遇？

陈晏：目前来看，此次疫情影响下形成的经济发展新风口已经或正在到来。疫情期间孕育了新业态，催生了新模式，具体到贵阳市、贵安新区重点体现在三个方面。

一是抢抓机遇稳投资。围绕国家政策支持方向，谋划一批重点工程、重大项目，稳住投资增长的基本盘。特别是新基建方面，加快谋划实施一批5G、数据中心、智慧城市等信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施项目。

二是加快转型增后劲。我们将充分发挥大数据优势，依托大企业、大平台技术力量，为传统企业“一对一”制定转型升级方案，加快传统企业数字化、智能化步伐，重塑生产经营链条，提升生产管理水平。深入实施做强实体经济推进新产业发展攻坚行动计划，加快做大做强实体经济。

三是培育业态扩消费。我们将深入实施“百场千店万铺”建设攻坚行动计划，打造“爽爽的贵阳、消费的天堂”城市品牌，加快建设中高端消费品贸易之城。

大数据提升平安贵阳水平

数博会将线上举办

北青报：在加快打造“中国数谷”方面有何规划？

陈晏：近年来，贵阳市、贵安新区坚定不移实施大数据战略行动，2019年，贵阳市新引进大数据产业项目105个，总投资216.15亿元，开工建设浪潮大数据产业园、戴尔软件服务外包基地、腾讯云西南技术支撑中心等74个项目；贵安新区大数据产业规模达到423.87亿元，增长12.7%。

今年，将开工建设一批国际级国家级数据中心，力争5年左右时间建成12个超大型数据中心，服务器规模达到400万台，形成全国最大的高安全、绿色化、集约化数据中心基地，建成中国乃至世界最大的数据中心聚集区。下一步，我们还将以贵阳贵安融合发展为契机，采取基地在贵安、研发在贵阳的模式，加快引入或培育数据存储、数据采集加工等相关企业，全力打造5个百亿级数据中心产业集群。

北青报：本次疫情显示出大数据等新技术手段在社会治理中能发挥重要作用，如何让大数据服务社会民生，提升社会治理水平？

陈晏：近年来，我们充分运用大数据提升社会治理能力和水平,推动平安贵阳建设取得明显成效。比如，贵阳社会治理云平台“社会和云”通过互联网、大数据等方式广听民意，每日处理群众诉求3000余件。依托人像识别监控体系，在打击犯罪、服务群众、社会治理等方面取得了显著成效，使贵阳成为全国第一个“两抢”案件和“命案”破案率均达到90%以上的省会城市，2019年人民群众安全感上升到99.05%，治安形势处于历史最好水平。

北青报：中国国际大数据产业博览会今年暂不举办，是否考虑采取网络或是其他方式举办？

陈晏：目前，我们参考借鉴国内其他大型会展活动举办经验，计划从2020年5月至9月，以“我们的数博会、数博思想库、数博不落幕、数谷在线”为主线，开展“永不落幕的数博会——2020全球传播行动”系列区域性活动，包括数博投资人大会、“数博发布”以及系列推介活动。

贵阳和贵安新区户籍

将实现同城化管理

北青报：近年来区域融合发展是趋势，贵阳市、贵安新区融合发展将起到什么破局作用？

陈晏：贵阳市由于城市规模不大、经济首位度不高、辐射带动力不强，省委、省政府作出“贵阳贵安融合发展”的重大决策部署，让贵阳大城梦想照进了现实。贵阳贵安融合发展，城市建设面积将达到945平方公里，具备了建设千万级人口城市的条件。融合发展将有利于贵阳市、贵安新区进一步做大城市规模、做强实体经济，发挥核心带动作用，促进黔中城市群能级提升，构建具有更强区域竞争力的经济体量大能级城市圈。

北青报：在推动两地融合发展方面，将采取哪些具体措施？

陈晏：总的来说，就是加快构建“六大体系”。一是加快构建协同一体的城乡规划体系。编制贵阳贵安融合发展国土空间规划，统筹贵阳贵安生产、生活、生态三大空间和规划、建设、管理三大环节，启动贵阳贵安连接区域规划编制工作，规划建设贵阳贵安联动发展区。

二是加快构建互联互通的基础设施支撑体系。今年陆续启动了涵盖城市干道、轨道交通、有轨电车等方面共10条贵阳贵安互联互通道路基础设施建设，其中5条道路（线路）将在年内建成通车，形成贵阳贵安“半小时”通勤圈。

三是加快构建分工协作的现代产业体系。推动形成优势互补、错位发展的产业布局。

四是加快构建均等便利的公共服务体系。贵阳市将全面承接贵安新区社会管理事务，着力推动贵阳市、贵安新区政务服务一体化，逐步统一贵阳市、贵安新区社会保险、医疗保险、住房公积金等标准。

五是加快构建双向流动的要素市场体系。推动贵阳贵安融合发展户籍制度改革，实现贵阳贵安户籍同城化管理，为两地人力资源快速流动创造条件，同时加快建设一体化土地市场、技术市场等。

六是加快构建共保联治的环境保护体系。构建贵阳贵安绿色生态屏障，创新生态保护治理联动机制，牢牢守好发展和生态两条底线，共同建设生态文明示范区。

北青报：针对这次疫情，在应急处置方面您有什么建议？

陈晏：疫情对应急处置能力是一次大考，作为全国人大代表，我提出了关于加强公共卫生事件应急管理体系建设方面的建议，主要包括四个方面：一是优化公共卫生应急管理体系，提高防控救治能力。二是建立应急物资常态储备机制，提高物资储备能力。三是加强领导干部应急管理培训，提高应急处置能力。四是推进社会公众危机宣传教育，提高自我防护能力。建议构建包括公共卫生应急事件在内的公共危机教育体系，提高社会公众自我防护、自我救助和互救能力。文/本报记者 李泽伟 本版统筹/刘晓雪