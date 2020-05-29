窦贤康代表:让毕业生按期毕业是刚需目标

今年两会，湖北代表团备受关注。5月24日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时表示，湖北人民、武汉人民为疫情防控作出了重大贡献，付出了巨大牺牲。习近平强调，要切实做好“六保”工作，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业。武汉大学何时才能复课？学生就业是否受到了影响？带着这些问题，北京青年报记者专访了全国人大代表、武汉大学校长窦贤康。

大学建设

科技发展是走向强国重要一环

北青报：您今年上“两会”，带来了什么样的建议？

窦贤康：我认为，中国的科技已经取得了长足的进步。在2003年SARS发生时，基因测序并不是我们完成的。这次新冠病毒发生后，我们率先进行了基因测序，并分享给全世界。我们国家要走向强国，科技发展是非常重要的一环。

我建议，不管今年经济遇到什么样的困难，国家在“双一流”大学建设、国家自然科学基金委员会方面的投入都不能降低，因为这涉及到科技和教育的基本盘。只有这样，才能保障高端人才的培养和基础科学的研究保持在一个高的水平。

北青报：湖北省对武大的投入如何？

窦贤康：湖北省和武汉市在经济面临困难的情况下，省委省政府还是承诺每年分别给武汉大学、华中科技大学4个亿，进行“双一流”大学建设，一分钱都不减少，非常感谢湖北省，也感谢武汉市。

我们武大在“一流”大学建设中，这几年也一直在推进“人才强校”。我们本着一流的标准，不断打造一流的师资队伍，力求培养出一流的人才。

北青报：和去年相比，您这次参加两会心情发生什么变化了吗？

窦贤康：我们刚刚经历了一场前所未有的疫情，现在已经取得了决定性的成果，大家更多地讨论如何更好地复工、复学，让生活步入正轨。武汉的疫情控制比较好，我们有足够的信心开始新的生活。

复课问题

集体返校取决于两个因素

北青报：目前武大学生的学习情况如何？

窦贤康：这学期主要以网课为主，毕业生通过网络课程完成学习任务，也通过网络完成毕业论文的答辩。

让毕业生按期毕业是刚需目标。早在3月份，我们就已经进行了研判，要求本科生院、研究生院通过网络课程、网络答辩等方式，完成应届毕业生的相关毕业工作。正常的话，全部的本科生月底就会完成整个的网上答辩，学生毕业的程序就全部走完了。全校其他年级学生这学期有很大的概率也会通过网络课程完成学习任务。

针对硕士毕业生，我们要求大部分人尽可能在本月底完成网络答辩和相关的毕业程序。另外，还有小部分硕士需要返回实验室开展毕业实验和毕业设计工作，以进一步补充实验数据，完善实验报告，完成毕业论文，他们可能要到7月份、8月份完成答辩工作。

北青报：武大什么时候可以复课？

窦贤康：武汉曾经是疫情的中心，学生返校的前提是必须要确保健康。我们学校已全面做好学生返校的防控措施准备，目前重要防护物资的采购、老师身体健康的检查、学生寝室的消杀工作等都已经完成了。

我们解决了部分有重大科研任务的学生返校问题，批准少量学生返回学校。因为今年二三月份，在抗击疫情最关键的时刻，有一些一线教授提出需求希望研究生返校，我们按照程序批准了少量医学、生物学相关的研究生返校，这些都是直接和抗疫相关的专业。当然，对这一部分学生都经过了严格的核酸检测，并采取了严格的防控措施，确保学生的身体健康。

学生什么时候集体返校取决于两个因素，一个是地方政府同意，按照相关规定，地方政府会给我们学校一个允许学生返校的时间节点；另一个是要经过教育部同意。我们会认真落实湖北省疫情防控指挥部的通知精神，优先安排毕业生返校问题，具体返校时间会根据程序报批后公布实施。

学生就业

和北大、清华共享就业平台

北青报：您是否担心今年学生的就业问题？

窦贤康：和全国其他地方相比，今年武汉毕业生会面临更多的困难。一方面，武大学生返校的时间相对其他地方比较滞后，毕业前在校时间非常短，毕业生找工作的时间比较紧；另一方面，湖北和武汉受疫情影响，本地就业岗位需求不足，就业机会有所减少，这也会增加学生就业的困难。

我们想了很多办法，从2月初开始空中招聘活动，开设就业指导网络课程，并提供个性化职业测评与咨询服务；推进线上签约、选调生和国际组织人才培养推送工作等。比如和北大、清华共享就业平台，开展就业创业工作“一帮一”行动。总之，困难肯定会有，但我们会努力，让毕业生找到一个适合他自己的工作岗位。

经历了这次疫情后，湖北的一些企业不可避免地受到了影响。我也问过我校学生就业部门，他们的回答是这种情况会对学生就业有影响，但影响不会特别大。

北青报：您想对要报考武汉大学的学生们说些什么？

窦贤康：在中华民族奋进和追梦的历史进程中，疫情是非常短暂的事情，武汉现在已经很安全了，社会各界都感觉到，武汉是一座英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。

武汉大学是具有悠久历史的大学，校园也是中国最美丽的大学之一，我们在硬实力方面提高得也很快，在各主要大学排名中都是国内的前十名。希望有更多的学生踊跃报考武汉大学，我们一定会提供更好的教学和生活条件，一定让他们度过充实的四年生活。

抗疫故事

邀请援鄂医疗队明年看樱花

北青报：在抗击疫情的过程中，武汉大学能发挥什么样的作用？

窦贤康：我们武汉大学有三个附属医院，其中两个医院（人民医院和中南医院）发挥了非常重要的作用。

在与疫情战斗中，一批武大人临危不惧、义无反顾，以医者的使命感和责任感站在战疫的最前线。同时我们还接管了雷神山医院和武昌方舱医院等医院，可以说，他们是这次抗击疫情过程中很重要的主力军。

作为大学，我们还有科技力量。在2月初，武汉核酸检测量比较少，医院通过和武大相关实验室的合作，在当时就提供了每天1700份的核酸检测。我们还迅速组织了药物筛选和临床试验、产业转化等工作。

值得一提的是，武大校友也是比较突出的。在2月初，校友通过捐赠、海外采购等方式，给湖北省、武汉市提供了大量的医药物资。据不完全统计，疫情期间武汉市共接收社会捐赠款物42亿元，其中武汉大学校友捐赠款物12亿元，超过了四分之一，有力支持了抗疫工作。

北青报：今年3月8日，武汉大学向全体援鄂医疗队员发出了赏樱邀请信，为什么要写这样的邀请信？

窦贤康：这有很多的因素。我2月初第一次去方舱医院时，看到一批来自广东的援鄂医疗队的护士，他们非常年轻，奋战在抗疫一线，脸上洋溢着一种大无畏的精神。正是他们的艰辛付出，才挽救了大量患者的生命。这些年轻人让我很感动，所以不论怎么感谢他们、报答他们都不为过。

有些医生、护士表达了想去武大看樱花的意愿，随着疫情的好转，我把北京协和医科大学的援鄂医疗队请到了武大，请他们去武大校园看了看。当时，樱花已经凋谢了，我带着他们走了没有樱花的樱花大道，还去看了学校的古建筑。当时我想，明年一定找个时机选个樱花盛开的周末，封闭校园只接待医务人员。

文/本报记者 孟亚旭

统筹/刘晓雪