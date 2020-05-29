许小红代表:调整就业思路 当好应用型人才

许小红

在2020年李克强总理作的政府工作报告中，“就业”一词出现39次，成为高频关键词。高校毕业生是就业问题的重要群体。对此，北京青年报记者采访了全国人大代表、山西师范大学副校长许小红。许小红表示，长远来说，缓解毕业生就业压力，要从毕业生的定位和高校的定位两个层面进行更新调整。同时，许小红想对学生说：“不是人人都要当科学家、公务员，也要有人当好大国工匠、基层工作者。”

开拓思路

到边远省份更需要的地方去

今年政府工作报告中提出，要优先稳就业保民生，高校毕业生是报告中提到的重点促就业群体。“受到今年新冠肺炎疫情的影响，不可预期因素增多，就业出现了困难。”许小红说。总的来说，高校毕业生就业压力比往年要大。一方面，用人单位面临压力用人需求减少；另一方面，对毕业生来说，找工作的许多环节遇到障碍。

尽管新冠疫情对毕业生就业工作造成了一定的影响，但是通过调整工作方式，积极利用新媒体、网络等互联网手段，开拓工作思路，创新工作方式，可以为毕业生更多更好地就业创造条件。疫情以来，学校的各类招聘活动均调整为线上举办。同时，为毕业生提供便捷的线上指导，利用就业微信公众号等开展线上就业咨询，发布视频双选会操作指南和参会温馨提示，提高毕业生网络视频双选会面试技巧和求职能力。截至5月中旬，学校组织开展大型空中双选会2场，总计300余家单位参会，提供就业岗位1.5万余个。

许小红提到，为缓解毕业生就业压力，5月初，教育部联合六部门实施“百日冲刺”行动，其中包括升学扩招吸纳行动。据了解，教育部安排硕士研究生扩大招生规模18.9万、普通专升本扩招32.2万。

“这样就把继续深造的渠道都打开了，对毕业生来说是个很好的出路。”许小红说，扩招使得录取率提高，毕业生“间接就业”。但她也表示，招生指标不是平铺下去的，而是有侧重。例如，国家急需人才的大数据、人工智能等战略性专业，以及涉及民生问题的公共卫生、医疗等领域扩招名额较多。

“扩招可以缓解毕业生的就业压力，但毕竟比例有限。”许小红表示，就学生本身而言，面对疫情的特殊情况也需要调整心态，灵活就业。

“我建议毕业生放平心态，立足于实际，先走向社会。”许小红举例说，自己所在的师范院校每到毕业季，城里的中学竞争激烈，乡镇等基层学校则吸引力不够。“就业的思路很多，比如到基层去锻炼自己，到边远省份更需要人的地方去，或者创业磨炼自己等。”

调整学科

及时调整优化专业设置

不仅是针对今年新冠肺炎疫情中的就业问题，在毕业生就业方面，许小红认为，长远来说，缓解毕业生就业压力，要从毕业生的定位和高校的定位两个层面进行更新调整。“今年遇到新冠肺炎疫情了，未来还会遇到其他挑战，如何长远应对才是关键。”

就毕业生而言，许小红表示，学生要放平心态。“不是人人都要当科学家、公务员，也要有人当好大国工匠、基层工作者。”许小红说，要重视符合社会需求、专业技能性强的职业教育。

许小红曾在调研红木家具厂时了解到，市场上雕刻技术人员缺乏。这些技术人员需要经过职业技术学校的培训，专业性强，工资也很可观。“但有些家长和学生认为即使坐在办公室每月赚两三千块钱，也不愿意去做这些活儿。”相反，有些专业性不强人人都可以做的行业却人满为患，“毕业生的技能和社会需求不匹配，导致找工作压力大。”

“过去我们说学而优则仕，读书为了当官，但现在产业大发展，专业多样性增多，需求也在变化，家长和学生都要充分理解、正确定位职业教育，让自己成为应用型的人才。”

同时，许小红表示，高校也应该积极找准定位、调整专业布局。社会发展催生新业态，一些行业随着社会进步逐步被淘汰。但是高校学科专业设置有惯性，例如，在某一领域有师资力量就一直开办这样的专业，但其实社会对这个专业的需求已经很少了。与此相反，有些行业一直缺乏人才，例如人工智能、网络技术、芯片技术、微电子专业等，毕业生供不应求。

高校要把自己放在社会发展的大局中去定位，及时调整优化专业设置和学科布局，要与经济社会发展的需求相适应，把不符合需求的专业撤掉，补齐真正的缺口短板，这样才能培养出社会需要的人才，长远地解决就业难题。

平安校园

开展安全管理标准化建设

许小红这次参加两会带了4个建议。其中，她提出，建议进一步完善中小学幼儿园安全风险防控支持体系。“近年来，学校安全管理工作出现了许多新情况和新问题，今年突发的新冠肺炎疫情更是让学校安全管理面临重大考验。”许小红总结了校园安全风险防控存在的几方面问题。

首先，因缺乏具体的管理标准，学校安全工作者往往难以把握管理的幅度，学校安全工作还没有很好地建章立制。同时，学校安全工作者专业化水平低。“因为缺乏系统与专业的培训，各类学校安全工作者普遍存在对学校安全工作了解不深入、安全工作知识与技能匮乏的现象。”此外，学校安全经费总量不足。

对此，许小红建议，要开展学校安全管理标准化建设。从基础设施设备安全管理、教学及学校生活安全管理、学校安全事件通报与处理等方面，制定针对不同类型学校的安全管理标准规范，明确学校安全管理的工作流程和对学校安全工作者的具体要求。

同时，健全学校安全工作者培养培训体系。例如，高师院校等要开设学校安全主修或辅修专业，或开设学校安全选修课程，提高未来学校安全工作者的专业素养。而且，可以加大对各类安全工作者的培训力度，在国培、省培中专设学校安全培训项目。

就学校安全经费保障方面，许小红提出，从学校规模、学校类型和学校安全工作内容等角度，对学校安全经费标准进行科学测算。借鉴农村义务教育经费保障新机制改革思路，建立中央和地方分项目、按比例分担的学校安全经费投入机制。同时，引导社会资本进入学校安全领域。