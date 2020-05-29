刘晓静代表：实现文化与经济高质量发展

□本报记者 晏澜菲

黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。今年《政府工作报告》中明确提出要“编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要”，既是加强生态环境保护和传承弘扬黄河文化的规划，也是建设文化强国和实现文化与经济高质量发展的规划。

在全国人大代表、山东艺术学院副院长刘晓静看来，山东省地处黄河最下游和出海口，又是经济大省和文化大省，更应当增强责任感、紧迫感和使命感，在党中央集中统一领导下，牢固树立“一盘棋”思想，以“大黄河”的工作视野，锐意改革创新，主动会商流域的中上游，勇当保护、传承、弘扬黄河文化的主力军和引领者，以更加扎实的举措推动黄河文化的繁荣发展。

刘晓静告诉记者，保护传承弘扬黄河文化，既是黄河生态保护和高质量发展的客观要求，促进黄河事业和谐健康发展的必然趋势，也是山东实现由文化大省向文化强省跨越的战略任务。“我们有条件厚植文化优势，实现文化与经济的高质量发展。”

她还表示，黄河流域孕育了河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化，以黄河为题材的优秀文艺作品跨越时空、历久弥新，是我国文化走出去战略和文化强国建设的现实基础，保护传承弘扬黄河文化，对于打牢文化强国的坚实根基有重要意义。“我们应深化黄河文化研究，深入梳理和挖掘黄河文化发展的历史脉络和当代价值，持续开展‘黄河故事’的挖掘整理和传播转化，展示黄河文化的时代价值。要以发展文化新业态为重点，整合资源，开发视听娱乐、演艺观赏、竞技游艺等可体验的文化产品，打造一批精品力作，讲好黄河生态、黄河治理和黄河城市高质量发展的故事，从多角度、多方面提升黄河文化影响力。”

刘晓静建议，以建设造福人民的幸福河为主线，为保护、传承、弘扬黄河文化创造条件。以治河、惠民、生态互促共赢为导向，统筹推进国家战略实施与滩区脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护和高质量发展，使沿黄人民群众获得感更强，调动起沿黄各地及广大人民群众的积极性、主动性、创造性，实现黄河文化保护和利用、传承和创新的密切结合，推动文化事业和文化产业统筹发展。

“以沿黄生态文化带建设为抓手，推进黄河文化与旅游融合发展。加强重大问题研究，编制沿黄高质量发展规划，全面推进黄河生态保护示范区建设。”刘晓静告诉记者，充分利用现代科技手段，建设黄河文化资源数据库，将黄河沿线自然景观与人文精神有机结合起来，完善基础设施配套和文化集中展示，规划建设一批文化旅游名城和标志性文化景观，扶植一批沿岸城市产业重点项目和知名品牌，打造独具齐鲁特色、国际影响力的黄河文化生态旅游带和黄河故道文化风情体验区。

为保证黄河文化的整体性、完整性、系统性，刘晓静认为，应以机制建设为保障，健全完善黄河文化保护、传承、弘扬的工作体系，设立由沿黄九省区参与的全流域黄河文化研究及协调机构，突出黄河大保护、大治理。推动政府、企业、社会等共同开发建设黄河文化的多方联动，全方位加强对黄河文化建设的统筹协调，提高工作效率。