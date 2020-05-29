电商每周热点：农村电商监管待完善 直播带货成平台竞争主战场

人民网北京5月29日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯： 2020年的《政府工作报告》提出，“支持电商、快递进农村，拓展农村消费。”农村电商蓬勃发展，行业问题逐渐凸显，加强直播电商培训和监管等问题亟待解决。疫情以来最大购物节“618”即将来临，除常规的百亿补贴之外电商平台纷纷引入“直播带货”刺激消费。“直播带货”已成行业发展新趋势，各平台将直播带货提升至核心战略地位，积极推动“直播+”布局，构建多元化、差异化、高品质的直播生态体系。

1. 人民网《两会夜话》：薇娅连线扶贫办司长建言“助农产品标准化”

5月24日，人民网《两会夜话》对话栏目正式开播。在首期节目《为它下单！》中，薇娅向国务院扶贫办社会扶贫司司长曲天军表达了自己在带货扶贫产品中遇到的困难。“我们现在最大的问题是标准化的问题，包括产品选择、物流要求和售后服务都需要标准化。”曲天军表示已经注意到了这些问题，并表示下一步国家有关部门要采取措施，规范市场。

（人民网《两会夜话》对话栏目现场。右一为栏目主理人、人民网总编辑罗华，左一为栏目助播、人民网青年编辑孙竞）

2. 全国人大代表梁倩娟：建议加强直播电商培训和监管

全国人大代表、徽县水阳镇石滩村村民梁倩娟在接受采访时表示当下直播带货等形式促进了农产品销售，对于缓解难卖、助力产业发展和促进农民增收都发挥了积极作用。但陇南的直播电商直播发展水平还较低，对直播电商的操作、运营知识和技能匮乏，不能快速推广。因此她建议相关部门要加强对直播电商等电商新业态的支持和监管，进一步推进农村电商的发展，让数字经济持续快速发展产生的巨大活力，成长为农村经济增长的新动能。

3. 寻找“带货官”“推荐官”，人民优选直播大赛启动

5月27日，“人民优选”平台在中央单位和地方党委政府支持下，联合人民网新电商研究院、人民网地方频道、人民网社交媒体集群以及抖音、快手等流量平台、中广协等相关机构，共同开展“人民优选”直播大赛活动。活动时间为2020年6月初至11月底，参赛对象面向致力于为消费扶贫、消费升级贡献力量，传播正能量的广大群体，包括但不限于正能量主播网红、大学生、外出务工人员、农村乡镇青年、商场导购等。直播推荐产品可包括扶贫产品、各地方特色产品、知名品牌产品等。

4. 618临近，电商平台各显神通，打响促消费、提经济第一枪

京东京喜将推出超级百亿补贴,超1亿件低价爆品,联合百大厂牌款款3折超低折扣,推100万张京喜省钱卡等系列活动,继续拉拢下沉市场消费者加入这场消费盛宴。同时也预计将带来超30万场次重点直播,邀请众多超级明星与消费者互动,众多品牌大佬也将参加“总裁价到”“高管直播秀”等栏目,“前浪”热爱的硬核演唱会、“后浪”期待的草莓音乐节也会落地京东直播间。

天猫将与多地政府、品牌一起,发放今年以来最大规模的现金消费券和补贴,预计金额超过100亿。除此之外还集结300多位明星上淘宝直播带货。据天猫介绍，618期间每天至少会有10个明星赶来淘宝直播，直播形式包括做直播综艺、为品牌助力、主播带货等。

苏宁表示此次618重点主打“双百亿补贴风暴”,具体是指线上加线下双场景全渠道补贴200亿元,由换新补贴、节能补贴、下沉市场专项补贴等组成,补贴范围覆盖全品类。此外还正式发布代号为“J-10%”的作战计划。计划显示，将于6月18日当天，全面对标京东百亿补贴价格的基础上，承诺参补商品价格再低10%。

5. APP专项治理工作组公布去年成绩单：256款问题APP被通报

5月25日，APP专项治理工作组公布了2019年工作成果并发布了《APP违法违规收集使用个人信息专项治理报告2019》。工业和信息化部开展“APP侵害用户权益行为专项整治行动”，重点整治违规收集使用用户个人信息等8类问题行为，推动多款APP完成自查整改，对236款APP运 营者下发整改通知书，公开通报 56 款 APP、下架 3 款 APP。根据网民举报等情况，分六批次对下载量大、用户常用的千余款APP进行了评估。评估发现违法违规收集使用个人信息问题共 计6976个，向256款APP的运营者通报问题，督促其完成1267个重点问题的整改 工作，建议有关监管部门下架未落实整改要求APP共11款。

6. 京东快手签署战略合作协议 欲打造短视频直播电商新生态

5月27日，京东与快手正式签署京东零售与快手科技签署战略合作协议。京东零售与快手科技签署战略合作协议。京东零售将把优势品类商品提供给快手小店，由快手主播选品销售。快手用户可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东优质的配送、售后等服务。合作将于京东618和快手616品质购物节期间落地。

7. 网易严选发布“星驰计划”招募千名主播入局直播带货

网易严选日前发布“星驰计划”，计划面向抖音、快手、微博、淘宝等全网招募1000名优质红人主播、100家MCN机构，共创10个千万级爆品。据悉，该计划设立1亿佣金池、百万现金池奖励及亿级流量包扶持政策，并表示将持续为该计划投入运营、流量、供应链体系等系列配套资源。为优质新主播提供资金激励、特别流量支持以及货品匹配，对于招募优质主播数量较多的MCN机构，还将奖励机构专属的资源位。

8. 工信部发布《2020年1-4月互联网和相关服务业运行情况》

工信部5月27日发布《2020年1-4月互联网和相关服务业运行情况》，移动应用程序（APP）数量小幅回升。截止到4月末，我国国内市场上监测到的APP数量为359万款，比3月净增加8万款，环比增长2.2%。其中，本土第三方应用商店APP数量为212万款，苹果商店（中国区）APP数量为147万款。4月，新增上架APP数量19万款，下架应用11万款。截止到4月末，我国第三方应用商店在架应用分发总量达到11402亿次。其中电子商务类位列第五，应用分发总量729亿次。

9. 美团版花呗“月付”将正式上线，用户可体验叠加优惠和先享后付

试运营近一年的美团版花呗“月付”将于近日正式上线，该产品主打美团消费场景下的优惠券叠加使用权益和先享后付体验。对比数据显示，在美团、美团外卖app下单，近餐饮消费一项，使用“月付”支付便可比其他支付工具至少多省55元。

10. 中国银联开启直播首秀，云闪付为唯一支付方式

中国银联近日全面启动重振引擎”助商惠民计划，【银联62节】作为惠民计划的一项重要活动，今年将采取直播的形式发放惠民福利。5月25日起，设五大特色直播专场，携手罗永浩、李晨等明星红人直播带货，发放千万补贴，并指定云闪付为唯一支付方式。

【媒体观察】

北京商报：6?18翘首报复性消费 商家能否销量回血仍待观望

作为疫情管控常态化下首个大型线上促销节点，今年的“6?18”势必与往年不同。超10万商家、百亿补贴、千亿优惠、超2亿5折新品……无论是对平台还是参与各方，这一天均背负着不同以往的期望。在电商的花样玩法公布之后，商家能否实现销量回血，平台能否刺激用户增量，仍待观望。

中国新闻网：直播带货大战：名人效应凸显，人走茶就凉？

值得注意的是，直播带货成也明星，败也明星。只要没有名人参与，直播带货销量可以用惨淡来形容。记者在某平台上观看，很多主播(非名人)直播带货时，仅仅有几百个人在线观看，销售额可想而知。

北京商报：京东握快手能否皆大欢喜？

有观点认为，京东搭上快手，可以加速完成对下沉市场的布局，并在直播电商新场景上获得增益。从京东角度来看，快手拥有3亿日活用户，且主要分布在下沉市场，京东接入快手，再加上拥有微信一级入口以及京喜，能实现对下沉市场的基本覆盖。

法制日报：疫期直播带货逆势突围产品质量售后服务存隐忧 监管赋能护航直播带货

未来若要让网红直播带货行业真正实现标准化、规范化、制度化，有关部门应加强执法，对“刷单”“假评论”涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行查处，并依靠大数据等技术手段加强监管。

“网红直播带货涉及多方利益主体，应当建立协同共治机制。电商第三方平台应切实履行监管职责，建立‘网红带货’的资格审查机制及诚信评价体系，建立健全信用黑名单，严厉打击从事‘数据造假’的主体。行业协会要建立行业规范保护消费者利益。

(责编：毕磊、乔雪峰)