《政府工作报告》起草组：五类意见建议暂未直接采纳报告修改

人民网北京5月29日电（记者毕磊）29日，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况。他表示，今年政府工作报告共补充修改89处，其中90%以上是补充内容的修改。总体上看，补充修改内容涵盖了70%以上的意见。对报告修改中暂未直接采纳的意见建议，已转给相关部门进行深入研究。

孙国君指出，报告修改中暂未直接采纳的意见建议大体归纳有以下几类：

一是有些原则性意见，这些意见并不是说要具体修改哪一处。比如，建议对报告的结构做调整，这在短时间内很难做到。

二是涉及影响全局的重要判断和表述，可能改一处会带来其他一系列改变。比如，政府工作总体要求、主要预期目标、财政货币政策取向等，这些是反复研究确定的，已经达成广泛共识，取得最大公约数，如果调整其中一个那么就会带来其他一系列的调整。

三是尚需研究的政策，比如，进一步延长阶段性政策执行期限，建议出台新的减税政策，这需要一个研究过程，根据形势变化进行完善。

四是对特定地区给予支持的建议，比如，把一些经济区列入国家区域发展战略。这类意见相对多一些，需要后续研究。

五是在《报告》相关部分已有相同或相近表述，限于报告篇幅，也是为避免重复，没有采纳。