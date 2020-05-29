孙国君：三方面落实今年《政府工作报告》 特殊时期要采取特殊办法 

人民网北京5月29日电（许维娜）国务院新闻办公室今日（5月29日）举行吹风会，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君解读《政府工作报告》修改情况，并答记者问。

今年的《政府工作报告》提出了今年发展的主要目标和很多政策措施，接下来7个月时间，如何确保这些政策措施和目标任务能够得到尽快落实？

《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君在会上表示，一份好的报告，不仅要起草好，关键要落地见效，重点突出抓好3个方面：

一是第一时间明确责任分工。国务院将第一时间召开常务会议，对《政府工作报告》进行分工。报告提出来的任务、措施，逐项进行分解，明确牵头部门、参与部门、时限要求，要求各负其责，确保落实。一刻也不耽搁，就是要尽最大努力抢时间、抢进度。

二是及时出台配套操作政策。报告中提出的主要政策举措，在前期研究中已有实施方案。对前期出台的减税降费、贷款还本付息等政策，延长执行期限是自动执行的。有些政策需要有关部门再出台细则，也会第一时间发布。在抓落实过程中，要深入实际、深入基层、深入群众，及时推动解决实际困难和问题，根据形势变化调整完善政策，确保政策实施效果达到预期。

三是加强督办督查。国务院办公厅要建立《政府工作报告》督查总台账，定期对账督办，结合组织开展国务院大督查、专项督查和专题调研，推动各项重点工作落地见效。

具体实施过程中还有哪些难点？如何克服？

“今年的政策执行可能面临的挑战，一个是解决政策的及时调整问题，一个是解决政策的执行效率问题。”孙国君表示，政策需要根据形势变化不断完善。另外，任何政策从出台到实施到见效都需要一定的时间，要尽可能把这一时滞压缩到最短。

他举例称，如财政里面的2万亿要建立特殊转移支付机制，要直达基层政府，要直接惠企利民，包括金融里面也提到要有一些直达实体经济的办法。“如果特殊时期不采取这些特殊办法，可能落实时滞就会产生。今年时间有限，如果什么政策都到年底见效，可能会影响整个经济运行。”