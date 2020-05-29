刘多代表：“新基建”为经济发展注入新动能

“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。”今年的政府工作报告中，首次写入了“新基建”这一概念，“新基建”成为各方关注的热点。

全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多在接受人民网财经连线采访时表示，“新基建”是构筑数字经济创新发展之基，培育新动能，推动发展方式转变的关键力量，“新基建”将为经济发展注入新动能。

刘多表示，“新基建”伴随新一轮产业革命孕育而生，二者互为依托，相互促进，是国民经济发展的重要基础，深刻改变人类生产生活方式。今年的政府工作报告提出加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，必将有力推进5G、工业互联网等新型基础设施发展迈上新台阶。

刘多认为，短期来看，“新基建”将起到稳投资、促消费、增就业的作用;长期来看，“新基建”的发展将对国家治理能力现代化起到较大作用。

在稳投资方面，刘多介绍说，三大运营商2020年5G建设投资将会达到约1800亿元，预计到2025年将会达到1.2万亿元;对于数据中心建设到2020年将会达到3000亿元投资;开展规模以上工业企业工业互联网网络化改造，预计每年将带动新增投资1000亿元。

在促消费方面，刘多表示，预计到2025年新基建将给我国信息消费创造8.3万亿元人民币，其中4.5万亿元是手机终端消费。

在增就业方面，刘多预测，2020年工业互联网将会创造255万个新增就业岗位，5G到2025年将会新增300万个就业岗位。

与传统基建相比，新基建“新”在哪里？刘多称，新基建相对于传统基建，主要“新”在六个方面：基础设施范畴将扩大；技术迭代速度将提高；投资持续性更突出；互联互通配置要求更高；网络安全保障要加强；跨界复合型人才需求高。

谈及“新基建”的长远发展作用，刘多表示，在当前这个面临前所未有风险挑战的时期，“新基建”对于我国近期和远期投资拉动有很大作用，同时“新基建”对于我国经济发展新动能的转换和模式也有改变作用。

刘多表示，“新基建”是构筑数字经济创新发展之基，培育新动能，推动发展方式转变的关键力量。在推进新基建发展上，业界需进一步加强系统推进，加强创新突破，加强应用引领，加强环境营造。

5G作为新基建的重要组成部分，刘多强调，“5G+场景应用”的推广将有力带动信息消费快速增长。预计到2030年，5G带动的直接产出和间接产出，分别是6.3万亿和10.6万亿。“我们认为5G投入1块钱，它在其他行业的带动，能产出6块钱，所以是1：6的关系，其他的基础设施可能是1：3的关系。新一代信息网络这样一个新型基础设施它所带动的溢出效应，或者乘数效应，是6倍的关系。”