专家视角解读“新基建” 看区块链如何赋能数字经济

人民网北京5月29日电（记者乔雪峰、实习生金雨思）两会期间，人民网推出特别节目《两会云客厅》，邀请全国人大代表、政协委员在“云”上与网友见面，探讨热点话题。

新基建如何助力政府治理能力现代化和数字经济高质量发展？区块链如何赋能新基建？5月28日，两会云客厅召开“新基建时刻”，邀请代表委员、地方政府领导、专家学者以及新基建方面的优秀企业代表共话新基建。

“我们从传统的经济开始走向了数字经济，数字经济会从我们的老百姓的生活开始走向整个社会工业领域。”全国政协委员、搜狗公司CEO王小川表示，伴随人工智能技术的发展，机器已经开始有更多的技术模仿人的表情、模仿人的相貌或者声音，这种技术已经可以取代部分节目的主播。这方面也会带动公众的担心，建议通过立法引导或者限制这些技术的非法使用，可以使得产业更好地发展。

王小川指出，人工智能必须形成产业协同及应用场景的落地，中国发达的互联网产业为人工智能的发展做了良好的基础，但人工智能芯片核心技术还掌握在西方国家，我们要发展这方面的技术才能使人工智能获得全面稳定的发展。

针对区块链技术助力政府数字化治理的问题，民盟中央经济委副主任、中国城市和小城镇改革发展研究中心研究员冯奎以长江经济带与成渝地区双城经济圈的发展计划为例，指出区块链技术在解决新型空间多元化、数据分散化等问题中可发挥的五大作用：“一是以共识机制推动在新型空间形成利益共同体。二是通过智能合约打造透明可信任的应用场景。三是通过数据共享构建联合协同的决策机制。四是通过优化政府服务流程提高政务商务效能。五是通过促进要素流动提升市场化配置效率。”

除此之外，“新基建”时代的数字化治理在新冠疫情期间的运用也展现了其便民、高效等优势。海南省大数据管理局局长董学耕表示，截止到目前，海南省健康一码通的覆盖率已经达到了124%。疫情防控大数据系统的建设，不仅使健康码省内全员覆盖，还确保外来务工人员及游客也能领到码，很好的帮助海南省实现了外放输入和内防扩散两个要求。

“新基建”的优势有目共睹，而区块链技术与新基建的发展现状，北京红枣科技有限公司总经理何亦凡在节目中做出了解答。他表示：“区块链技术作为一个非常新的技术，我们目前国家是跟其他国家基本上是在同一个起跑线上，而区块链服务网络的定位是全球性的，它是一个能够服务全球与全世界开发者的全球性的新基建”。

中国雄安集团数字城市公司总经理王臻表示，区块链安全可信、开放合作的特性，促成了其与数字化、互联网化、物联网化的“新基建”融合发展、融合推进的关系。

王臻指出，区块链技术可以让‘新基建’数据中心里的数据流动起来，从而让更多的人都能参与到城市计算中去。与此同时，区块链技术的数字货币基因，使其在运营管理、融资以及衍生金融方面，通过资产数字化的手段，促进“新基建”的发展。

谈到中国“新基建”科技的国际竞争力，同盾科技联合创始人、合伙人马骏驱指出，新基建所涉及到的领域都是高科技的前沿技术，中国核心科技技术的自主可控性必须得到保持，而智能决策中台将会在未来成为国家高质量发展的必要措施。

马骏驱同时建议：“新基建的未来建设不仅在于建设硬基建，同时要建设软基建，只有软硬结合，给硬件插上智能软件的翅膀，新基建才能更好的发挥作用。”

何亦凡、马骏驱等新基建企业代表通过在技术探索阶段所积攒的经验，总结出当下中国新基建的国际竞争力以及进步方向。国研新经济研究院执行院长朱克力从长期经济影响的角度再度分析“新基建”与“新经济”的关系与前景。

“新消费和新基建，当前是备受关注的两个议题，在后疫情的语境下肩负着复苏中国经济的重任。”朱克力表示，一座架在新基建和新消费的数字桥梁正在历史性的形成当中，而产业互联的新经济逻辑以及数字化的平台，使得新基建和新消费同频共振成为了可能。

朱克力指出，新经济和新基建的关系，就是新基建为新经济发展提供有效的运行基础。新经济作为一个大的体系，也能够为新基建提供很好的技术支持、长效的运营机制、宽阔的发展土壤。

谈到新基建与数字经济，腾讯公司副总裁耿志军也提出：“码上经济是一种新的连接的方式，将我们传统的经济社会中的商业模式能够逐渐转解答哦先上来，而线上线下的融合会让更多市场主体增加抢任性，从而助推中小微企业数字化转型，培育新消费与新基建的未来客户。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)