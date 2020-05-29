松下洗衣机与京东达成战略合作

5月28日，松下洗衣机与京东正式达成战略合作协议，双方进一步深入618合作以及纵深渠道战略。松下洗衣机方面将持续输送优质产品布局，携手京东深化渠道生态；京东方面则全面向松下开放自身在商品供应链、物流仓储等方面的家电零售领先能力。同时，松下洗干一体机N5系列也正式发布。
京东家电冰洗总经理吴双喜表示，针对即将到来的618，京东与松下洗衣机将相互赋能。从全网商品检索、渠道渗透、运营力、商品客单等多个维度提升增长机会。特别是基于京东的FAST指标体系，更加准确的衡量品牌营销运营效率，将品牌运营的视角从一时的输赢拉向对品牌价值链健康、持久的维护，全面提升双方的品牌认知度、运营效率、品牌忠诚度、消费者质量等维度。
中国家电协会副理事长王雷则表示，京东是我国最大的家电网购平台，多年来为中国家电市场的发展及产品升级做出了重要的贡献，松下与京东在洗衣机领域达成战略合作，这将有助于洗衣机新产品的市场推广，给顾客带来更多优秀的产品，促进洗衣机产业的优化升级。
进入2020年以来，健康成为全社会关注的焦点问题。京东家电数据显示，具有健康除菌功能的冰箱和洗衣机，3月份相关词条搜索流量同比增长高达55%。在此趋势下，松下洗干一体机N5系列也提供了一个全面的健康洗衣解决方案。
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