百度王海峰：坚持自主创新 加快推进经济智能化转型升级

原标题：“全国科技工作者日”座谈会｜百度CTO王海峰：坚持创新，科技为民

“我们所从事的人工智能领域，一方面，从技术自主创新做起，直面领域前沿，逐渐在某些方面达到甚至超越国际领先水平。另一方面，我们也始终坚持科技服务经济社会发展和广大人民群众的宗旨，持续推动人工智能技术产业化进程，加快推进我国经济智能化转型升级。”近日，在中国科协召开的“全国科技工作者日”座谈会上，百度首席技术官王海峰如是说。

他以以飞桨开源平台为例解释称，“大家都知道，深度学习是新一代人工智能的基础和核心技术，而深度学习 平台则相当于智能时代的操作系统，是人工智能技术发展和产业化的牢固根基。经过多年的技术积累和自主创新，飞桨在2016年开源，是我国首个开源的深度学习 平台，其核心技术自主可控。飞桨的开源开放，使得我国产业界和学术界能够在自己的基础平台上创新研究和技术应用，创新人工智能产业生态。截至目前，飞桨累计汇聚了超过190万的开发者，超过8万家企业在飞桨平台上创建了近23万个模型。在疫情防控的过程中，飞桨平台联合科技工作者、广大开发者等，快速落地智能应用，在疫苗研究、防控管理、知识传播、复工复产等方面发挥科技的作用。这些都成为促进我国产业智能化升级、提升人民生活便捷度和幸福感的关键力量。”

最后，王海峰指出，“当今世界正处于百年未有之大变局，人类正迎来科技文明前所未有的大发展，我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，迈进经济新旧动能转换的关键时期。国家提出新基建，通过科技端基础设施建设，加快新兴科技突破和落地应用速度，为科技创新创造了良好的机遇，也为科技工作者注入了坚持创新、科技为民的动力。”

(责编：毕磊、夏晓伦)