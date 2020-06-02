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天猫618首日：开售10小时成交额同比增50%

2020年06月02日18:09  来源：光明网
 
原标题：阿里1万亿美元里程碑后首个天猫618：成交额同比猛增50%！

　　6月1日零点，2020年天猫618强劲开局，开售10小时的成交额同比猛增50%，不到半天，成交额已超过去年全天，再次锁定618主场地位！

　　数据显示，美容彩妆、大家电、笔记本电脑、电动车等数十个行业的成交额全部同比翻倍。

　　这是阿里巴巴数字经济体GMV突破1万亿美元后的首个618，也是疫情之后全国的最大购物节，天猫又一次创造了“体量更大，增速更快”的商业奇迹！

阿里1万亿美元里程碑后首个天猫618：成交额同比猛增50%！

　　10万天猫618商家今天凌晨喜迎第一波数亿消费者。6月1日零点之后的1小时内，雅诗兰黛、SK-II、HR赫莲娜等61个顶级美妆大牌销售额超过去年全天。

　　截至6月1日10点，已有苹果、耐克、海尔、美的、阿迪、华为、格力、巴黎欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、OLAY、联想、奥克斯、西门子、SK-II、赫莲娜、荣耀、戴森等国内外品牌销售额突破1亿元，天猫618“亿元俱乐部”规模正在迅速扩大中。

　　今年天猫618是疫情之后全国最大购物季，商家报名十分踊跃，比去年翻了一倍，折扣商品也达到了1000万件，和去年双11齐平。

　　为帮助商家打好“回血之战”，天猫在5月29日宣布追加40亿元现金消费券。6月1日起，每天上午10点均可领取。

　　凯度此前发布的报告显示，超过6成用户会选择天猫参与618，从消费者和商家的参与程度来说，天猫都已经成为618的主场，在消费券和用户偏好等利好的带动下，天猫618将成为品牌今年上半年最大的增长机会。（李经）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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