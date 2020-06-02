天猫618首日：开售10小时成交额同比增50%

6月1日零点，2020年天猫618强劲开局，开售10小时的成交额同比猛增50%，不到半天，成交额已超过去年全天，再次锁定618主场地位！
数据显示，美容彩妆、大家电、笔记本电脑、电动车等数十个行业的成交额全部同比翻倍。
这是阿里巴巴数字经济体GMV突破1万亿美元后的首个618，也是疫情之后全国的最大购物节，天猫又一次创造了“体量更大，增速更快”的商业奇迹！
10万天猫618商家今天凌晨喜迎第一波数亿消费者。6月1日零点之后的1小时内，雅诗兰黛、SK-II、HR赫莲娜等61个顶级美妆大牌销售额超过去年全天。
截至6月1日10点，已有苹果、耐克、海尔、美的、阿迪、华为、格力、巴黎欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻、OLAY、联想、奥克斯、西门子、SK-II、赫莲娜、荣耀、戴森等国内外品牌销售额突破1亿元，天猫618“亿元俱乐部”规模正在迅速扩大中。
今年天猫618是疫情之后全国最大购物季，商家报名十分踊跃，比去年翻了一倍，折扣商品也达到了1000万件，和去年双11齐平。
为帮助商家打好“回血之战”，天猫在5月29日宣布追加40亿元现金消费券。6月1日起，每天上午10点均可领取。
凯度此前发布的报告显示，超过6成用户会选择天猫参与618，从消费者和商家的参与程度来说，天猫都已经成为618的主场，在消费券和用户偏好等利好的带动下，天猫618将成为品牌今年上半年最大的增长机会。（李经）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】