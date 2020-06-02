姚尚坤：“新基建”助力孕育发展新动能

今年的政府工作报告指出，要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

“新基建 ”将带来哪些新潜力？国雄资本有限公司董事长姚尚坤认为，目前关注度较高的“新基建”项目主要是在科技端的基础设施建设方面，比如5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域，同时也涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业，可以说是具备了广阔的发展纵深度。

在姚尚坤看来，“新基建”重点着眼于未来重要技术进步的领域，是推动未来产业结构升级的重要动力，孕育着推动中国经济迈向高质量发展的新动能。

姚尚坤提出，数字化基础设施本身有巨大的瞬时调配额能力，可以通过对传统经济活动进行“全要素”和“全流程”的改造，从而大幅提升经济效率和经济增长潜力。“新基建”项目的加速建设需要充分调动民间投资的积极性，对参与项目的投资、运营、管理的模式效率要求更高，参与主体也需要更多更灵活的特点，这对投资人提出了更高的要求，但也意味着有能力的投资人，发展的可能性将更大。（牛广文）

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