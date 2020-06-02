浙江安吉：“电商+信用”双平台 助力绿色家居出口转内销

5月29日，“京东京喜厂直优品+新华信用”安吉绿色家居外贸线上云专场活动正式启动。该项目继2019年在浙江省金华、宁波两地落地后，首次以“云培训”的形式帮助企业最大限度降低疫情影响，服务地方经济高质量发展。本次活动由中国经济信息社、京东集团、安吉县人民政府联合举办，首批入驻“京东京喜厂直优品+新华信用”的椅类企业将借助流量、信用“双平台”实现出口转内销。

安吉县县委常委、常务副县长潘鸣说安吉“七山一水二分田”的地理环境和转椅家具产业集聚孕育了出口外向型经济。今年以来，随着境外疫情的进一步蔓延，外贸行业的不确定性因素增加。为聚焦国内市场，实现新的增长，推动转型升级成为许多绿色家居企业的新选择。目前，安吉县积极尝试电商新业态，着力推动绿色家居企业“外转内”的“团结牌”，确保绿色家居产业在价格、生产、员工、信心等方面的稳定。此次“京东京喜厂直优品+新华信用”亮相安吉，将为出口型企业向内需转型提供从生产到销售一站式高效经营解决方案。

中国经济信息社新华信用事业部总经理李伟详细介绍了新华信用平台和信用对企业的赋能作用。新华信用作为专业信用信息服务平台，通过“产品+服务+平台”模式，汇集公共信用信息和市场信用信息，打造专业信用智库，提供信用查询、信用监测、信用评价、信用体系建设咨询和第三方评估等服务。

京东集团、京东零售集团平台业务中心厂直优品计划总经理何大军表示，“京东厂直优品计划”是积极响应国家供给侧改革、赋能实体经济、培育经济新动能、服务中小企业高质量发展等政策号召的“超级计划”。该计划的核心目标是帮助企业把商品卖出去、品牌打出去、效益提上去。依托京东与合作伙伴的平台、流量、信用、数据优势，通过社交平台在全国超过10万家制造型企业和国内外消费者之间搭建高效率零售系统，推进优质产能与国内外消费市场的无缝对接和相互促进。

据了解，4月20日，京喜升级京东“厂直优品”相关承载内容，全新推出京喜产业带厂直优品计划，将通过地方政府专项合作、面向下沉市场的C2M及营销赋能、创建产业带直播新生态、外贸销售通路转型等举措，全面推进产业带和源产地的零售新基建，助力打造新型数字化产业带。（张琼）

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