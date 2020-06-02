原标题：金融滴灌 帮扶小微企业 企媒互动 助力复工复产

2020年6月1日上午，人民日报海外网大湾区频道与上海合墨数据科技有限公司签署战略合作协议，以媒体助力科技金融、金融助力中小微企业的方式，发起“金融活水进万企”活动，合墨数据运用已有的金融产品中心以及多维度数据分析、智能匹配技术优势，与人民日报海外网大湾区频道收集到的融资需求联通，积极向优质小微企业主提供线上信用企业贷产品，助力大湾区中小微企业解决后疫情时期融资难题。

据悉，疫情停工以来，人民日报海外网大湾区频道走访了大湾区多地市，与众多中小微企业家、创业者现场或视频交流。随着逐步解封，原本期待的“报复性加班”并没有如约而至，复工不复产的小微企业占比过半。资金流、物流链条一旦断裂，恢复并不容易，普遍亟需金融支持，且资金需求量不大。这一群体呼声，大湾区频道收集并向金融圈友人发布之后，合墨科技当即声援。

上海合墨数据科技有限公司成立于2017年，并先后成立广州、深圳分公司。团队由业内资深Fintech、反欺诈、大数据、人工智能领域专家和金融高管组成，2019年度被科技部、财政部、国家税务总局评定为“上海市第二批拟认定高新技术企业”。作为国内领先的信贷全周期科技应用服务商，合墨数据致力于为各大金融及助贷中介机构提供创新一站式整体解决方案。公司通过AI算法、生物识别、数据，结合融资企业画像，展开多维度数据分析，为上游金融机构提供风控解决方案，定制企业融资智能匹配模型，降低B端欺诈风险，并协助下游渠道金融产品的代理分发，解决中小微企业融资难的痛点。

中山翠亨某电子科技公司，是一家主营电机、电气设备及其零件进出口的民营小微企业，疫情期间坚持不裁员、等待市场复苏，待到疫情解封，订单仍有幸存，订货却没有了资金。而银行对小微企业的贷款速度和难度，却远水不解近渴。

经过调研，合墨数据根据其需求额度及订单状况、资产状况，为其快速匹配一款融资产品，授信84万元，线上办理实时审批，并助其申请优惠利率，目前已恢复运营。

人民日报海外网大湾区频道，扎根粤港澳，是服务于湾区百姓和政企的资讯平台，支持企业走出去引进来，扶持小微企业走出疫情。这一次的科技金融助力活动，拉开了大湾区频道融入复产复工一线战斗的序幕，更多脚踏实地的服务将陆续展开。

(责编：任妍、孙阳)