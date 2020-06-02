2020年“创客广东”数字赋能中小企业创新创业大赛开赛

当前，以数字经济为代表的新经济蓬勃发展，已成为中国高质量发展的新动能。疫情期间，以大数据、云计算、人工智能为核心的新一代信息通信技术，为疫情防控、复工复产、培育新业态发挥了重要的作用。

抢抓机遇，加速数字赋能中小企业转型创新，广州黄埔区蓄势待发。即日起，以‘加速数字赋能 助力复工复产’为主题的2020年“创客广东”数字赋能中小企业创新创业大赛（以下简称大赛）正式开赛。大赛免费向全广东省开放，省内高等院校、科研院所和涉及网络化、数字化、智能化相关企事业单位、创客团队均可报名参赛。初赛截止日期为2020年6月29日。

据悉，本次大赛由广州市黄埔区工业和信息化局（广州开发区经济和信息化局）主办，中国工业技术软件化产业联盟支持，属于2020年“创客中国”广东省中小企业创新创业大赛暨第四届“创客广东”大赛的专题赛事，旨在面向全省激发数字化赋能创新潜力，营造“双创”氛围，打造为中小企业数字化赋能、融通发展的交流展示、产融对接、项目孵化、人才挖掘的平台，发掘和培育一批优秀项目和优秀团队，促进数字化创新产品、技术、模式和业态集聚广州黄埔，助力黄埔产业转型，有力推动黄埔区数字经济发展。

大赛聚焦中小企业转型升级中亟需解决的难点、痛点和创新问题，围绕利用信息技术加强疫情防控、恢复生产运营、云制造平台和云服务平台、数字化平台、数字化运营、新型数据产品和服务，数字经济新模式新业态等方向广泛征集数字化赋能的优秀解决方案、创新服务产品和项目。分为初赛、决赛两个阶段，初赛采取线上申报及审核，决赛现场计划于7月17日，在广州黄埔区进行现场项目路演及颁奖仪式。

据了解，优胜队伍及项目，将获得奖金支持外，更有机会获得包括产业政策扶持、融资支持、产业对接及系列培训、追踪服务。数字赋能专题赛决赛12强更有机会直通省赛复赛，与广东省更多优秀队伍展开2020年“创客广东”大赛总决赛角逐。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)