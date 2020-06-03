让快递“最后一百米”更便利（生活漫步）

快递服务普及度越来越高，快递的“最后一百米”已经具有一定的公共服务属性。让成千上万快递更顺利地到达消费者手中，需要相关部门、物业、快递企业等各方共同努力

近日，智能快递柜“丰巢”宣布了新的管理举措，提出要对超时存放的快递收取一定费用，引发关注。如何解决快递“最后一百米”的配送问题，进一步提升服务水平，已经成为改善网购体验一个不可忽视的环节。

快递服务和日常生活息息相关。这些年，网购的发展壮大，带动了快递业务的迅速增长。2019年，我国网络零售额超过10万亿元，快递业务量超过630亿件。总体看，我国快递服务水平已经得到持续提升和改善。很多人可能还记得，以前在“双11”“618”等电商促销节时，经常会遭遇快递“爆仓”、十几天收不到商品的现象。如今，随着物流基础设施的完善、智能仓储技术的应用，不仅基本满足了网络促销短时间内订单爆发的需要，避免出现快递“爆仓”问题，而且配送时效也得到大幅提升。即便在促销时段，人们购买的一些商品也可以享受次日达、当日达甚至定时达等配送服务。

然而，和人们不断增长和升级的需求相比，快递服务水平仍有一定差距，其中“最后一百米”的问题尤为明显。不少上班族就经常会碰到工作日难以收取快递的烦恼。而对于已经把快递送到家门口却无人签收的快递员来说，也产生了更多的时间成本。有些快递员为了方便，把快递放在收件人门口的鞋柜、电表箱、水表箱等地方，节约了时间，但也存在着风险。

让快递的“最后一百米”更便利，快递公司、社区等方面已经想了不少办法。比如，一些小区物业为业主提供代收服务，一些写字楼的前台帮入驻企业员工代收快递等。而以“丰巢”为代表的智能快递柜，同样也为消费者提供了快递代收服务。从这个角度看，包括智能快递柜在内的这些尝试，解决了部分消费者无法收快递的烦恼，赢得了不少消费者的认可。

这次，“丰巢”打算对超时存放的快递额外收费引发关注，一定程度上说明快递的“最后一百米”体验仍有提升空间，还须继续下功夫。随着快递服务普及度越来越高，快递的“最后一百米”已经具有一定的公共服务属性。让千千万万快递更顺利地到达消费者手中，需要相关部门、物业、快递企业等各方共同努力。

比如，相关部门应根据快递行业发展的新情况，及时出台更加有针对性和操作性的管理办法，对包括智能快递柜在内的快递代收服务进行更加规范的管理，鼓励推出更加多元化的快递“最后一公里”解决方案。小区物业等方面应想方设法引入更多有用、好用的快递代收服务企业，并且为企业营商、设备安装提供更加便利的条件。而作为快递代收服务企业，应在考虑经济效益的同时，承担更多社会责任，通过充分沟通、双方协商、不断改善服务等努力，赢得更多消费者的认可。只有这样，快递的“最后一百米”难题才能被破解。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 19 版）

(责编：李栋、值班)