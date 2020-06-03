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湖北餐饮业加速回暖 数字化运营助商家降低损失

2020年06月03日14:17  来源：中国网
 

电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网＋”，打造数字经济新优势。随后，发改委新闻发布会上，发改委副主任宁吉喆则提到，“小店经济”、“夜经济”大有可为。

近日，记者走访湖北餐饮食肆，发现这些热词已有了现实版本：各式小店在互联网赋能下逐渐复苏、夜经济火爆、城市昔日久违的烟火气回来了……

数字化运营助商家降低损失

“3月上旬外卖刚恢复营业时，外卖还没什么单子，现在已经恢复跟疫情前差不多了。”湖锦酒楼是老武汉人耳熟能详的老牌酒店，相关负责人方女士回忆说，3月，店里重新开业，只开通外卖，可能很多消费者还不知道开业的消息，订单并不理想。“我们就想着加大宣传，并多做活动吸引客流。”方女士说。与此同时，美团外卖也给予湖锦酒楼流量推广和补贴扶持。

据了解，对于外卖渠道的重视，老牌酒店湖锦则由来已久。2016年底，湖锦酒楼上线美团外卖，并积极改进菜品。上线之初，湖锦就请专人设计更符合年轻人审美的包装袋。疫情前和疫情期间，湖锦酒楼针对所有骑手推出了免费的骑手套餐，还设有专门的骑手休息区，为他们提供免费的茶水和饼干。靠着牢牢守住线上渠道，湖锦酒楼度过难关。

同样在疫情期间发力外卖的还有武汉半秋山西餐厅。“从前我们都是以堂食为主导，堂食和外卖是同一个菜单。疫情后，我们推出了外卖专有的菜单，比如在外卖平台上推出了特惠商务餐，18元一份，包括4菜一饭，这低于堂食菜单中任何一款主菜的价格。”相关负责人徐女士介绍。

近日，美团发布2020年一季度财报中显示，疫情期间，仅在武汉地区，美团为商户提供免佣超3000万元。近几个月，美团在湖北地区持续实施“春风行动”，推出多项促餐饮复苏举措，与餐饮商户共克时艰。美团还通过加快更新产品服务，协助商户以数字化运营及营销手段降低损失。

而今，举措效果明显——湖北多个餐饮商家靠外卖度过“至暗时刻”，运转走上正轨，外卖订单恢复至疫情前、甚至远超疫情前。在月初的五一小长假期间，武汉餐饮消费线上日均交易较节前一周平均交易量增幅超113%。

夜宵订单火爆见证夜经济复苏

随着餐饮业回暖，久违的市井烟火气也回来了。对吃的追求和美食的热爱，一直延续到深夜，夜宵外卖订单的火爆，也见证了夜经济的复苏。夜宵外卖也成为夜经济的重要组成部分。

烧烤是许多人夜宵首选的“心头好”。美团外卖的数据显示，“五一”假期前三天，武汉用户下单首选烧烤，武汉人三夜吃掉222825串烤串。

疫情前，武汉乔叶龙老武汉烧烤只做堂食，并没有开通外卖。经过疫情的闭店，重新开业的乔叶龙老武汉烧烤果断选择了开通外卖，生意从傍晚开始，一直红火到深夜。为此，每家店不得不加派人手：增加2-3人，专门负责外卖业务，以保证外卖的效率。

除了烧烤，小龙虾、热干面、火锅、奶茶均是武汉市民的夜宵“心头好”。“我的快乐是虾子给的。”一位市民在朋友圈留言说道。美团外卖平台的数据显示，在许多餐饮店刚恢复营业的3月，外卖订单中有60%来自夜间，而小龙虾品牌门店的外卖单量一周时间增幅高达11倍，热干面门店激增8倍。

餐企转型积极适应线上需求

疫情倒逼餐企转型。湖北有许多老字号的中小餐饮商户，主打当地小吃。疫情期间，他们均积极调整策略，适应线上销售渠道的需要。

蔡林记是武汉当地一家近百年的老字号小吃面馆，主营热干面等系列小吃。负责人严先生介绍，对于热干面来说，是烫好了马上吃，口感最好。对此，他们跟外卖平台联系，主动缩小了配送范围，以保证送到顾客家中的面的口感。此外，蔡林记还在近期首度推出了“半成品”的外卖。“考虑到现在还是有一些人不想出门，我们推出了多人份的热干面套餐，顾客食用的时候，可以自己烫一下，然后再浇上我们送的配料。多人份的餐，一人也可以分多次食用，给顾客更多选择。”严先生表示。

武汉知名本土小吃德华楼恢复营业后，许多小吃的销量都特别好。“我们卖的都是小吃，以前客单价基本就20-30元，现在客单价上百元的比比皆是。”相关负责人唐先生介绍，甚至还有顾客一单点了500多元，几乎把店里所有品类都点了个遍。随着武汉市各企业陆续复工复产，德华楼也推出外卖“一人份”套餐，方便上班族就餐需求。

未来，将会有越来越多这样的“老店”、“小店”通过外卖业务焕新及壮大。“春风行动”百万小店计划，将以线上化运营、优惠贷款、安心消费、供应链服务、针对性培训等六大举措帮扶平台小店。   

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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