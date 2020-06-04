“凯叔讲故事”线上课程涉嫌诱导消费 涉事课程已下线

原标题：“凯叔讲故事”线上课程涉嫌诱导消费

作为儿童内容与知识付费领域的头部品牌，凯叔讲故事也陷入了涉嫌虚假宣传的风波中。有消费者日前向北京商报记者反映，凯叔讲故事平台上的“0基础少儿围棋课-全年班”显示，该产品赠送等级考试服务，并可获得相应证书，但上了课后才发现所谓的等级考试实为平台组织的考试，属于诱导消费。在律师看来，企业在对产品进行介绍宣传时，应以消费者的理解为基础，针对此次事件由于凯叔讲故事未在介绍中明确所谓的等级考试并非官方认证，因此涉嫌误导消费者、虚假宣传。

涉事课程已下线

“如果不是冲着那个等级考试和资格认证的证书，我根本不会给孩子报这个课程。”消费者李燃给孩子购买了凯叔讲故事的“0基础少儿围棋课-全年班”，原本以为孩子学完可以拿个国家或者专业机构认证的等级资格证明，“结果所谓的等级考试就是凯叔讲故事自己办的，还说什么赠送考试服务，这种考试对孩子的未来升学一点帮助都没有，我要它干嘛？”

与李燃想法类似的家长并不少。北京商报记者注意到，在黑猫投诉平台上，也有消费者针对此事进行投诉。

有消费者在凯叔讲故事平台上购买“0基础少儿围棋课-全年班”后表示，课程前期宣传时，凯叔讲故事有意淡化课程项目中“赠送考试机会”的定义，使家长们在被蒙蔽的状态下付款上课，到考试阶段时，平台告知家长赠送考试机会是平台自己组织的考试，与家长理解的“线下考试机会”完全是两回事，“凯叔讲故事是利用家长对围棋的不熟悉以及自身模糊赠送项目的狡辩，来诱导家长进行消费”。

据该课程的宣传截图，“全年班学员，除了可享受为期一年的软件练习平台服务，还可额外享受价值300元的线上围棋等级考试服务（在线答题+人机对弈），全年可考6次。考试通过者，可获取相应等级的证书（证书费用需自理）”。

针对此事，北京商报记者第一时间联系到凯叔讲故事在线人工客服，据该客服介绍，“0基础少儿围棋课-全年班”已经下线，何时上线尚未接到通知。至于宣传中提到的“考试通过者，可获取相应等级的证书（证书费用需自理）”，该客服人员则表示，根据官方无法网络发放证书的规定，本证书为职业棋手团队及弈客围棋（业界权威测评机构）联合测评的水平认定证书。如需官方证书，可报名参加线下比赛获取。

存在虚假宣传嫌疑

北京中闻律师事务所律师赵虎就此事向北京商报记者表示，目前我国包括《消费者权益保护法》《广告法》和《不正当竞争法》均对虚假宣传进行了相应规定，当遇到涉嫌虚假宣传一事时，虽然各方均有自己的说法，但应以一般人或是消费者的理解为基础。单从此事来看，若平台方在提及“等级考试服务”等相关描述时，未进一步明确该类考试的具体情况，导致消费者产生误解，这将存在虚假宣传的嫌疑，涉嫌违法。

“如今各种各样的培训机构越来越多，且打着能够颁发资格证的幌子吸引消费者，我也不是只上了这一次当，但这一次我真的是冲着凯叔讲故事的品牌来的，没想到在家长和孩子们心中就是质量保障的凯叔讲故事也来这套。”李燃如是说。

数字文创产业智库研究员李杰表示，无论是产品还是业务的延伸，均需建立在信任之上，不只是消费者，还包括市场的信任，而虚假宣传的出现则会持续损耗各方对产品及公司品牌的信任度，尤其是涉及到知识、教育等领域，一旦质量受到质疑，便会直接影响到市场竞争力。

针对此次事件的影响，以及后续该如何对产品宣传进行严格把控等问题，北京商报记者向凯叔讲故事公关相关负责人及官方渠道发去采访函，但截至发稿对方未予以回应。

赵虎表示，如今为了吸引消费者，企业往往在对产品进行宣传时会打“擦边球”，因此消费者在购买相关产品时，一定要在前期与企业客服进行详细了解，沟通时注意保留证据。

品控更需严格

智研咨询的《2020年中国知识付费行业用户规模、市场规模及行业发展趋势分析预测》显示，2020年知识付费用户规模有望突破4亿人。如今儿童内容与知识付费领域仍在快速发展，这也推动了凯叔讲故事持续在知识付费及线上课程等领域布局。

在凯叔讲故事App上，除了《凯叔西游记》《凯叔·声律启蒙》等儿童内容的热度持续居高不下外，学堂一栏中琳琅满目的线上课程也已占据一定的比例，不仅涉及数学、英语、作文等较为常见的课程，也有围棋、数独、尤克里里、绘画、书法、魔方、黏土等较具特色的品类。同时，凯叔讲故事还在持续扩充新的课程，并于今年4月推出了为3-5岁孩子设计的《凯叔语文启蒙阅读课》。

据凯叔讲故事平台数据显示，目前多个课程的参与人数均在万人以上，这也令其颇得资本的青睐。天眼查平台的数据显示，就在2014年正式创办的当年，凯叔讲故事便获得了800万元的Pre-A轮融资；今年2月，凯叔讲故事正式宣布完成6600万美元C+轮融资，这不仅是该公司自创立以来完成的第七轮融资，也是所有已知交易金额中融资最高的一轮。

受资本青睐，凯叔讲故事在持续扩张业务的同时，品控的预警也同步响起。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示，对于凯叔讲故事这类教育企业来说，像此次涉嫌虚假宣传的事件更不应该发生。从商誉的角度来看，品控是一家企业的核心竞争力，同时也是社会效益的体现，所以品控应该作为企业发展的重中之重。

(责编：李栋、值班)