商务部出台措施支持湖北自贸试验区发展

本报北京6月4日电 （记者王珂）商务部4日举行的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，为进一步加大对湖北疫后重振的支持力度，近日，商务部研究出台了支持中国（湖北）自由贸易试验区加快发展的若干措施，在提升贸易发展质量、优化营商环境、完善市场运行机制、深化国际经贸合作、加强组织保障等5个方面推出24项具体措施，支持湖北自贸试验区发挥全面深化改革和扩大开放试验田的作用，激发市场主体活力，增强发展新动能。

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