通州区委书记曾赞荣：项目建设要紧抓窗口期 保质保量完成施工任务

6月2日，通州区区委书记曾赞荣来到文化旅游区市政基础设施项目，调研地下综合管廊燃气管线工程进展和项目复工复产情况，并听取管廊中压燃气管线建设情况汇报，详细询问了项目进展和计划、建设中存在的困难问题以及燃气管线在廊内的安全保障措施。

“相关部门要认真梳理问题清单，及时研究并限时解决，全力保障环球主题公园的能源供应。”曾赞荣在调研中指出，项目建设要紧抓窗口期，在做好防疫和安全生产的前提下，严格按照时间节点倒排工期，狠抓进度、保质保量，把耽误的时间抢回来、把进度补回来，确保2021年上半年环球主题公园开园前完成建设。

据介绍，文化旅游区地下综合管廊内中压燃气工程作为区级重点工程，共规划建设28条随路中压燃气管线，其中包括11条入廊中压燃气管线、17条随路直埋中压燃气管线，共计24公里。目前已基本完成九棵树中路、曹园南大街、酒店1号路、群芳东四路、将军府路、将军府东一路等燃气管线工程建设。下一步，北京建工国通公司将做好防疫和汛期安全管理，抢抓进度，加足马力，全力推进项目建设进程。（记者乔雪峰）

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