践行央企责任担当 为贫困学生送爱心

6月1日,中铁电气化局沈阳电化公司朝凌四电集成项目部参加了翠岩镇政府举办的“迎六一、资助贫困生”捐赠仪式,为贫困家庭小朋友们送去了美好的祝愿和节日的问候。
在捐赠现场,朝凌四电集成项目部党工委书记张荣洲为小朋友们送上了书包、文具盒、图书等学习用品,鼓励他们努力学习,树立远大志向和崇高理想,早日成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的祖国栋梁。小朋友们看到书包里沉甸甸的学习用品,满心欢喜,表示一定会刻苦学习,以优异的成绩回报社会。同时,小朋友们载歌载舞,表演了手势舞《听我说谢谢你》等节目,来表达对捐赠单位的感谢。
朝凌四电集成项目通过本次捐赠活动,以实际行动履行脱贫攻坚,爱心助学的社会责任,为企业树立了勇于担当的良好形象。(冯子健)
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