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王春英：“拼命书记”的苦与乐 

2020年06月05日18:28  来源：民生网-民生周刊
 

北京国贸往东，上京通快速路，过五环，往燕郊方向，有一个西马庄出口，这里是朝阳区与通州区的交界处，也是前往北京行政副中心的必经之路。西马庄村就坐落于此，常住人口约6000人。

服务好6000人的“吃喝拉撒”，可不是件容易事。从2009年担任西马庄村党支部书记至今，王春英过得可不轻松，10多年前的“烂摊子”被改造成如今的模样，王春英很知足：一个普通村书记的苦与乐，幸好有当地居民的支持与理解。

“烂摊子”大变样

不大的办公室空荡荡，3个破旧沙发，一屁股坐下去，硌得慌。

在西马庄村村委会，二楼就是王春英的办公室，《民生周刊》记者看到，办公室里没几件像样的家具，桌上堆满文件，墙上挂着社区91岁老党员为王春英写的字：身有正气，不言自威。

“像一团乱麻。”刚上任时，王春英面对的是一堆历史遗留问题：邻里矛盾纠纷，宗族势力错综复杂。像西马庄村这样的城乡接合地带，不能管、不敢管、管不了的事情太多。

村民王克平至今记得那一幕，“正在开党委会，一帮人突然冲进来夺权，说要罢免村委会。”涉黑势力横行的同时，村集体经济发展几乎停滞。上任后，王春英一手抓党建，一手抓提高村民伙食补贴。

提高伙食补贴并不容易，钱从哪里来？王克平说，“都是春英跑断腿争取来的。”之前，王克平每月能领到300元补贴。王春英上任3年后，村民的伙食补贴翻了番。如今，西马庄村村民的伙食补贴最高达到1350元。

改变村容村貌，是王春英工作计划的另一重头戏。西马庄村棚户区积弊已久，300多亩土地上曾到处是乱搭的简易棚，数百人生活在脏、乱、差的环境里。“一根火柴可能要100条人命。”王春英大刀阔斧，挨家挨户做工作，拆除违建，堵住乱搭乱建的后门。

钱花在刀刃上，村里的基础设施也在改善，公园变绿了。18号楼院里的凉亭，一度是西马庄村的“高危建筑”，破砖烂瓦，灰尘漫天，木头座椅腐烂不堪，支撑凉亭的铁架摇摇欲坠。

而今，凉亭焕然一新，成为村民乘凉、孩子嬉戏的好地方。

拼命书记

2014年4月，王春英牙疼得厉害，到医院一检查，发现患了牙龈癌。

动手术的前一天，王春英还坚持处理村务。上午，她在村部主持召开党员会，中午参加村民婚礼当证婚人，下午召开村民代表会签发村两委开展工作所需文件。手术后，王春英的体重从140斤降至90斤。

手术后，王春英就急着出院。村民徐桂云遇到上班的王春英，第一眼没认出来，“王书记瘦了一圈，脸上糊着纱布，走道有些打晃。”因为没法开口说话，王春英就带着纸和笔，方便随时与人沟通，“拼命书记”的称号由此传开。

而平时，王春英总能快速奔赴“第一现场”。一个雨夜，凌晨3点，10号楼一户阳台墙皮脱落，砸到防盗窗，发出巨响。大雨滂沱，王春英的裤腿湿透了，她和村委会成员拉起警戒线，清理现场。

村里的老弱病残，是王春英的节日慰问对象。60岁的徐桂云感慨，“村民的心，都被王书记一点一点焐热了。”为支持患软骨病的孤儿治病，她自掏腰包，拿出一万元。隆冬腊月，她自费买来生活必需品，探望独居的老干部……

疫情防控期间，她带领村两委班子轮流值守4个大门，每天连轴转，有时饭都吃不上一口。西马庄村有接近3000人从外地返京，其中90人来自湖北，村民们因此产生顾虑。为了打消大家的顾虑，王春英带头上门做工作。

心病

正常使用市政水电，是西马庄村村民们的心愿，也是王春英的一块心病。西马庄村赖以生存的水源一部分来自自备井。

村里70%的居民用电属于临电，电价高、不稳定，更无法安装充电桩。老化的电线是1993年铺设的“老古董”。村民王宝元告诉记者：“当年牙签粗的电线，现在要筷子粗才够用。由于电压太低，家里大功率电器无法正常运转，每年夏季10天里有8天跳闸。”

一次，村里连续断电6个多小时，全村孩子上不了网课，冰箱里的菜都快坏了。村民们怨声载道，王春英的电话几乎被打爆。 “电是从我们村的配电站拉过去的，水管从我们村穿过，凭什么让隔壁的惠铭苑小区先用上市政水电？”西马庄村村民想不通，管线架设占用村里100多亩地，为什么不一起解决？

“先为惠铭苑小区接通市政水电，他们没有房，很着急，咱们有房，只是吃不上水、用不上电。”每逢提起用水用电问题，王春英直摇头，“西马庄村村民的诉求是合理的，我做这个中间人真的好难。”

王春英不停地安抚村民，说服村民允许施工队进驻西马庄村施工。这意味着，当惠铭苑600户业主欢喜地搬进新家，隔壁6000余名邻居依然愁眉苦脸，西马庄村的临水临电改造仍然是一个未解的难题。

去年，在北京卫视一档节目里，通州区相关领导曾向村民保证，2019年底解决水电问题，然而，至今没有动静。

“水和电的问题是西马庄村目前最大的问题。”对于村务工作，王春英心中有一本账，“388名农民农转居问题亟待解决，否则，他们仍然存在看病难、看病贵问题，很容易因病致贫。”

(责编：夏晓伦、毕磊)
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