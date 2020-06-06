中铁三局按下“大干一百天”启动键

为落实中国中铁股份公司“大干一百天”活动号召及集团公司“大干一百天”推进会精神，中铁三局黄黄项目联合黄冈市总工会举行了“凝心聚力决胜小康、建功黄冈奋斗有我”“抗疫情、保增长，大干一百天”动员会，拉开了“百日大干”攻坚战序幕。本次动员会的主题是：抗疫情、保增长，铆足干劲、开足马力，迅速掀起“百日大干”攻坚战高潮，把疫情造成的损失补回来、耽误的时间抢回来、迟滞的工作赶回来。

大会号召全体参建员工要抓住施工生产的黄金期，守住疫情防控和安全质量两条底线，以更加坚定的信心，更加担当的勇气，更加顽强的作风，与疫情抗争，与时间赛跑。面对疫情防控、工期紧张、产值压力的严峻形势，要迎难而上、化危为机，加力推动复产，全力确保达产，奋力争取超产，以百日攻坚的实际行动，为全面完成黄黄铁路年度目标任务，为加快推进黄冈经济社会全面发展而努力奋斗。

据悉，黄黄铁路开工一年多来，中铁三局二公司统筹规划，有序推进，克服湖北黄冈疫情重灾区的影响，抢时间，争速度，取得了一个又一个阶段性胜利，攻破了一个又一个艰难堡垒。截止目前完成产值12.8亿元，完成总任务的55%，工程进度在黄黄铁路全线遥遥领先，实现了工期进度、安全质量、疫情防控、文明施工全面争先的目标。

中铁三局黄黄铁路指挥长张远征表示，全体参建将士将以动员会为契机，积极投身到“抗疫情、保增长，大干一百天”专项劳动竞赛之中，充分展现中铁精神、宣示中铁力量、彰显中铁本色，克难攻坚，追求卓越，以主人翁意识坚持“奋斗有我、建功有我”，为决胜小康加快黄黄铁路建设，助推黄冈革命老区经济社会全面发展和打赢疫情防控阻击战、复工复产攻坚战做出最大的贡献。

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