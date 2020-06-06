让5G“绽放”千行万业 第三届“绽放杯”5G应用征集大赛启动

商用一年来，我国5G部署不断提速，今年的政府工作报告更是明确提出拓展5G应用，5G已成为支撑新时期经济社会数字化转型的关键基础设施。在今日举行的第三届“绽放杯”5G应用征集大赛启动会上，来自部委、研究机构、企业的行业人士表示，5G应用前景广阔，将赋能千行万业。大赛将进一步推动5G应用商业落地，助力信息通信业高质量发展。

助力5G应用落地推广 加速应用生态构建

工业和信息化部信息通信发展司司长闻库出席启动会并致辞。闻库在致辞中强调本届大赛将重点聚焦项目的实用性，加大对项目的落地实施和商用的实践情况的评估与考量，进一步推进5G应用落地推广。

图为工业和信息化部信息通信发展司司长闻库

为促进5G应用发展，加速5G与重点行业的融合创新，闻库提出三点建议。一是降低5G行业应用门槛，推动行业网络部署。开展5G与行业应用匹配性研究，攻克网络切片、边缘计算等技术落地；加快5G行业通用芯片、模组及新型终端等的研发、工程化攻关及产业化；组织开展5G行业虚拟专网研究和试点，打通标准、技术、应用、部署等关键环节，形成具有指导性意义的5G网络架构、网络运营及运维指标体系等，降低行业5G网络部署成本，促进应用落地。

二是提升5G应用创新能力，加速应用生态构建。推动5G与新一代信息通信技术深度融合，与人工智能、云计算等新技术协同创新，与车联网、VR/AR、高清视频等产业协同发展；以本届大赛为契机培育5G应用优秀案例，孵化创新企业，汇集应用需求、研发、集成、资本等各方资源，扩大多方联动效应；以联合创新中心、试验基地、孵化平台等为载体，疏通5G应用行业需求、技术创新、试验验证与落地推广等环节关键堵点，构建5G应用良好生态环境。

三是强化政策支持力度，加快融合应用标准制定。以5G新型基础设施为契机，围绕工业、医疗、车联网等重点领域，加强数字化转型中出现的新业务、新业态、新模式的政策研究，推动5G网络与应用纳入交通、能源等重点行业规划；加快融合应用的标准化工作，推动信息通信标准组织与行业组织合作开展5G融合应用标准制定，完善相关安全标准，对重点标准同步推进国际国内标准化工作。

四大特色五类奖项 全行业融合

“自2018年以来，‘绽放杯’5G应用征集大赛已连续举办了两届，首届大赛以征集创意和解决方案为主，第二届侧重于实验和应用示范，两届大赛得到了业界广泛的关注和大力支持，累计收到参赛项目超过了4000个。”中国信息通信研究院院长、5G应用产业方阵理事长刘多在会上对大赛作了进一步介绍，她表示，本届大赛的主题是“领航新基建，共创新时代”，大赛分为专题赛、区域赛以及全国总决赛，面向云XR、工业互联网、智慧生活、医疗健康、智慧金融、智慧商业、智慧传播、智慧交通等重点领域，发挥行业需求引领作用，向社会各界征集5G创新应用。本届大赛采取自由报名、公开遴选的方式，参赛单位、团队或个人通过5G应用产业方阵官网（www.5gaia.org.cn）注册报名与提交项目，专题赛和区域赛不可重复申报。大赛设置一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名，并设置最佳海外应用奖、最佳成长进步奖、疫情防控专项奖和最佳人气奖等特色奖项。

本届大赛项目征集期为2020年6月至2020年8月，期间将结合地域和行业需求组织相关专题研讨会、沙龙等活动，总决赛将于2020年9月至10月举办。具体活动安排将在大赛官网上进行发布。

图为中国信息通信研究院院长、5G应用产业方阵理事长刘多

重庆市经济和信息化委员会主任陈金山作为全国总决赛举办地的代表出席了大赛启动仪式并讲话。他表示，近年来重庆市高度重视5G发展，作为全国首批5G规模组网和应用示范城市，重庆正牢牢把握5G发展带来的新机遇，积极构建5G发展生态，加快推动5G发展。

图为第三届“绽放杯”5G应用征集大赛启动仪式现场。从左到右的嘉宾依次为：中国信息通信研究院副院长王志勤、中国通信标准化协会副理事长杨泽民、工业和信息化部信息通信发展司司长闻库，中国信息通信研究院院长、5G应用产业方阵理事长刘多，新华网副总裁申江婴

5G赋能千行万业

在大赛启动会的主题演讲环节，上海瑞金医院院长、中国工程院院士宁光作了5G如何引领社会医疗新纪元的主题演讲，分享了5G在远程医疗、云会诊、药品配送、数字化管理等方面的案例。另外，GSMA 大中华区总裁斯寒、美的集团的副总裁兼CIO张小懿、上汽集团前瞻技术研究部智能驾驶分部总监梁伟铭、宁波港信通公司总经理黄深广先后作了精彩纷呈的演讲。

作为本届“绽放杯”5G应用征集大赛启动仪式的首席合作平台，新华网《5G瞰天下》将全程跟踪报道大赛。

(责编：毕磊、夏晓伦)