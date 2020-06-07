首份“儿童零食”标准规定：不能使用经辐照处理原料

日前，中国副食流通协会发布《儿童零食通用要求》团体标准，武汉良品铺子股份有限公司、广东滨崎食品有限公司、宁波吉典健康科技有限公司等企业参与制定。这也是国内首份关于“儿童零食”的标准，在儿童零食营养健康和安全性等方面进行了系统的明确规定。

中国副食流通协会、农业农村部食物与营养发展研究所、天猫食品、良品铺子联合编写的《儿童零食市场调查白皮书》指出，近年来，儿童青少年零食消费总量占零食总消费量的21%左右。国家统计局数据也显示，适龄学前教育及小学生(3岁至12岁)数量约为1.59亿，随着二孩政策的推行，预计未来我国儿童数量还将持续增加，对应的儿童零食市场将有望达到千亿元规模。

儿童零食团标中，描述了原料要求、感官要求、营养成分要求、微生物指标要求、食品添加剂要求等。譬如，规定了儿童零食所使用油脂不应含有反式脂肪酸，以及不能使用经辐照处理的原料；此外，团标提出少添加糖、盐、油的规定，并要求规定氯化钠、蔗糖、脂肪的限值；团标还强调了产品物理层面食用安全性的感官要求，如规定产品的组织形态不能有明显尖锐突出物，口感不崩牙等要求。

良品铺子CEO杨银芬表示，儿童零食标准的落地，为儿童营养零食规划提供了研发依据，对儿童零食市场的规范起到了积极推动作用。

(责编：李栋、值班)