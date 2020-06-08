各地各部门密集出台举措 助力高校毕业生就业创业

“到账0.4元”“到账0.4元”“到账4元” ……在南京凤麟府小区菜鸟驿站，听着手机传出的一声声报账，孙延婷很开心。

作为无锡工艺职业技术学院的应届毕业生，孙延婷选择以创业代替就业，开办菜鸟驿站，为邻里乡亲提供快递代收代寄服务。“这间租来的小店就是我事业的起点。”孙延婷说。

国企扩招、“特岗教师”扩招、基层岗位扩招、见习规模扩大……各地各部门密集出台举措，助力874万高校毕业生学成有出路。

新产业机遇多

417万人——到2020年底我国信息基础设施产业核心技术人才的缺口将达到417万人；

19124元——算法工程师薪资逆势上扬，一季度平均薪酬达到19124元/月；

1∶3——Java开发工程师缺口最大，每个求职者对应约3个工作机会。

日前，智联招聘发布的《2020年新基建产业人才发展报告》显示，当下，新基建里机遇多，核心技术人才缺口长期存在，年轻人正迎来奋斗的“新风口”。

即将博士毕业的赵一儒就感受到了新基建的机遇。多年来在计算机视觉识别上的钻研让他有机会进入一家大型互联网公司实习，还参与了智慧城市项目的设计研发。“实习、拿到录用通知，还挺顺利。”赵一儒说，在他身边，许多“95后”也准备一毕业就进入这个领域。

“虽然大学生就业面临较大的总量压力，但行业、职业、地区间差异较大，结构性矛盾突出。”中国就业研究所助理研究员刘华说。

产业升级、消费升级，转型期孕育巨大的就业潜力。

不仅是新基建，在孙延婷所在的新消费领域，菜鸟驿站表示，今年有望在100个城市新开3万个新站点，可至少带动3万个家庭实现就业。

智联招聘平台大数据显示，以在线教育、培训、互联网、电子商务等为代表的新消费行业，和以医药、生物工程、电子技术、半导体、集成电路等为代表的新产业，纷纷挤进高校毕业生就业景气行业排行榜前10名。

“尤其是在美容、美发、健身等城市生活服务业，虽然行业整体招聘需求下降，但对大学生的需求增加，尤其是对懂得线上化运营的知识型人才需求尤为旺盛。”智联招聘CEO郭盛说。

不扎堆、不聚集，老行业也有就业空间。

大数据分析显示，酒店、餐饮行业的高校毕业生就业景气程度排名第七，在众多行业中排名靠前。

原因何在？郭盛分析，受疫情影响，酒店、餐饮行业在第一季度招聘需求确实呈现下降态势，为-6.75%，但降幅低于-16.77%的全国平均水平。而在人才供给端，该行业在一季度求职申请人数增速仅为1.8%，远低于69.82%的全国平均水平。双重作用下，酒店、餐饮行业的竞争激烈程度低于其他行业。

“因此，我们建议高校毕业生关注市场变化，及时调整就业期望，包括期望的行业、职业，期望的企业类型，以及期望的薪酬。”刘华说。

数字化平台搭桥

“信息不对称，以前不太敢找中小微企业。”浙江大学应届毕业生陈倩说。

“作为创业公司，校招并不容易，每次都要投入3—5名工作人员、近10万元成本。”成立于杭州的创业公司袋鼠云有限公司人力资源负责人说。

一边是874万高校毕业生，一边是提供中国超八成就业岗位的数千万中小微企业；一边“不敢找”中小微企业，一边“不敢招”应届毕业生，矛盾如何破解？

数字化平台搭桥。“以钉钉‘云招聘’平台为例，依托大数据，所有企业都是实名认证，还可查看企业的芝麻信用、企业间的互相评价，破解信息不对称问题。”钉钉副总裁张毅说。

据介绍，随着“云招聘”平台的不断升级，不仅企业可以免费发布招聘信息，用视频、图片等方式直观展现公司信息和文化，平台还可通过算法推荐，将这些招聘信息精准推送给近千所高校的毕业生。

“我们希望打通中小微企业和毕业生之间的链接通路，挖掘出更多此前被忽略的中小微企业岗位来开放给应届毕业生。”张毅说。

一个个快速更新、向上攀升的数据，见证着这一变化——

3月20日，人社部百日千万网络招聘专项行动启动。截至5月14日，共计165万家用人单位发布岗位需求1725万人次；

在新疆，“云招聘”持续火热，以中小微企业为主的2570家用人单位提供1.9万个岗位，与毕业生签订6078份就业协议；

数字经济领域，教育部和阿里巴巴联合启动专场招聘会，上线第一天，就有16万家中小微企业提供超过40万个数字化就业岗位……

不仅如此，相关扶持政策也十分给力。

“对吸纳毕业生就业的中小微企业，我们将给予一次性就业补贴；对企业招收毕业生开展以工代训的，还将给予职业培训补贴支持。”人社部副部长李忠说，企业是吸纳高校毕业生就业的主渠道，将通过稳定企业就业这个主渠道，来稳定高校毕业生就业。

政策保障兜得牢

要抓好高校毕业生就业工作，除了鼓励更多的用人主体向毕业生张开怀抱，政府部门也在千方百计挖掘岗位。

日前，人社部、教育部、工信部等部门启动2020届普通高校毕业生就业创业“百日冲刺”行动，着力拓宽毕业生的就业渠道。

央企国企打头阵、作表率。一季度，中央企业累计招收高校毕业生达到7.6万人。国有企业将连续2年扩大招聘毕业生规模。

基层岗位挖潜力、扩规模。“三支一扶”项目将招募3.2万名毕业生到基层从事支教、支农、支医等服务，比去年增加5000名；增加招募5000名特岗教师，招募规模达10.5万人；招收40多万毕业生补充中小学和幼儿园教师队伍……

“这样不仅是解决高校毕业生就业的问题，也把基层公共服务的一些短板补上。”李忠说，人社部还将会同有关部门开发更多城乡社区服务、基层医疗等领域岗位吸纳就业。

升学、入伍、见习扩规模、增机会。硕士研究生扩招18.9万人、普通专升本扩招32.2万人；扩大见习培训规模，给予见习单位补贴支持，鼓励留用见习生；进一步落实毕业生参军入伍优惠政策，扩大毕业生参军入伍规模。

更重要的是，随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，线下招聘活动将有序恢复，机关、事业单位的招聘录用工作也将陆续启动，一大波就业机会正向毕业生们走来。

“我们还将强化兜底保障。”李忠说，对离校未就业毕业生，将全部纳入实名制管理，通过延长报到接收、档案转递、落户办理的时限，确保服务不断线；对建档立卡贫困大学生，还将实施专项帮扶行动，开展“一对一”援助。

“总之，我们将尽最大努力为毕业生就业创业创造条件，支持他们在各领域练就本领、施展才干。”李忠说。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 02 版）

(责编：李栋、值班)