铁路货运量保持高位运行 今年以来发送货物同比增长2.7%

本报北京6月7日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：5月，国家铁路发送货物2.99亿吨，同比增长3.9%；日均发送963万吨，持续保持高位运行；日均装车量环比增长8.8%，其中5月29日装车16.6万车，创今年单日装车量最高纪录。

今年以来国家铁路累计发送货物13.9亿吨，同比增长2.7%，为保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要做出了积极贡献。国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门深入贯彻落实中央“六稳”“六保”部署要求，持续深化运输供给侧结构性改革，紧密对接市场需求，加强货运组织，保障产业链供应链稳定畅通，推动货运量不断增长。深入实施货运增量行动，推动“公转铁”运输，5月份沿海主要港口疏港矿石运量完成3479万吨，同比增长22.4%；主动对接企业需求，按照“一企一策”制定运输方案，继续实施货运降费措施，灵活调整运价，有效降低物流成本，今年以来累计让利3.8亿元。

据介绍，铁路货运量持续保持高位运行和不断增长，反映了我国经济社会发展秩序加快恢复、稳中向好的态势。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 02 版）

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