国资委党委召开部署会 今年首轮巡视5家央企

本报北京6月7日电 （记者江琳）日前，国务院国资委党委召开巡视工作会议暨2020年第一轮巡视工作动员部署会。本轮巡视将安排5个巡视组，对中国黄金集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国林业集团有限公司、中国建材集团有限公司、中国煤炭地质总局等5家央企党委开展常规巡视。
会议强调，巡视要坚持问题导向，紧盯委管企业党委发挥领导作用、全面从严治党责任落实、新时代党的组织路线落实、企业内部治理、巡视整改等方面情况，精准有力加强政治巡视。通过巡视切实推动央企为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会作出更大贡献。
据介绍，2019年国务院国资委党委完成了对12家委管企业的巡视，推动形成上下联动、协同高效的监督工作格局，有力推动了企业改革发展和党的建设。
《 人民日报 》（ 2020年06月08日 04 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】