国资委党委召开部署会 今年首轮巡视5家央企

本报北京6月7日电 （记者江琳）日前，国务院国资委党委召开巡视工作会议暨2020年第一轮巡视工作动员部署会。本轮巡视将安排5个巡视组，对中国黄金集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国林业集团有限公司、中国建材集团有限公司、中国煤炭地质总局等5家央企党委开展常规巡视。

会议强调，巡视要坚持问题导向，紧盯委管企业党委发挥领导作用、全面从严治党责任落实、新时代党的组织路线落实、企业内部治理、巡视整改等方面情况，精准有力加强政治巡视。通过巡视切实推动央企为做好“六稳”工作、落实“六保”任务，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会作出更大贡献。

据介绍，2019年国务院国资委党委完成了对12家委管企业的巡视，推动形成上下联动、协同高效的监督工作格局，有力推动了企业改革发展和党的建设。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 04 版）

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